Interview de Denis Zakaria – «La Juve a montré plus d’envie que les autres!» Entretien personnel avec Denis Zakaria, qui est désormais un joueur de la Juventus. Son parcours, son état d’esprit, ses ambitions: il parle de tout depuis Turin. Daniel Visentini

Denis Zakaria entre, à 25 ans, dans la cour des grands d’Europe. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Une chambre d’hôtel reste une chambre d’hôtel. On peut l’imaginer luxueuse, confortable, fonctionnelle, jolie ou moche, elle demeure impersonnelle et c’est là que Denis Zakaria passe ses premières nuits italiennes. Tout s’est accéléré cette semaine pour l’international suisse: il a quitté Mönchengladbach, il est désormais un joueur de la Juventus et c’est depuis Turin, dans cette chambre d’hôtel banale, qu’il prend le temps de nous raconter l’exceptionnel.