Football – La Juve sombre, Benfica, le PSG et Dortmund O.K. Les Turinois se sont réveillés bien trop tard à Lisbonne (4-3), dans le groupe H de la Champions League. Ils sont déjà éliminés de la compétition. Robin Carrel

Ca a été longtemps trop facile pour Rafa Silva et compagnie. AFP

Les Turinois connaissent un lent et inexorable déclin. Éliminés en 8es lors des trois dernières saisons, ils sont aujourd'hui 8es de Serie A à 10 longueurs de Naples et ne se consoleront pas sur le front européen. Les Transalpins ont été sortis de la C1 à Lisbonne, par le Benfica, et ils disputeront la 3e place de leur poule H - synonyme d'Europa League - la semaine prochaine au Maccabi Haïfa, battu à Paris (7-2, doublés de Messi et de Mbappé, but de Neymar notamment).

Au Portugal, les hommes d'Allegri ont encore une fois flanché dans les grandes largeurs. En première période, ils ont encaissé trois buts signés Silva (18e), Joao Mario (28e) et Rafa Silva (35e), ce qui n'était encore jamais arrivé dans leur histoire en C1. Seul un but arraché sur corner par Vlahovic (23e) les a gardés quelque peu dans le match. Rafa Silva (51e) a ensuite assuré un coup que Milik (77e) et McKenzie (79e) n'ont pas pu relancer. La défaite de trop pour le coach italien, toujours plus critiqué? C'est en tous cas la 1re fois que Allegri ne passe pas en phase à élimination directe après 10 qualifications d'affilée.

Dans les groupes F et G, les cadors du Real Madrid et de Manchester City étaient déjà assurés de leur ticket pour la valse du printemps et ont aligné des équipes «bis». Les Espagnols ont été battus à Leipzig (3-2), tandis que les Anglais ont arraché le nul (0-0) sur la pelouse du Borussia Dortmund. Kobel a arrêté un penalty de Mahrez à la 58e, tandis qu'Akanji a fait son entrée sur son ancienne pelouse à la mi-temps.

Dans la poule F, Leipzig pourra passer la semaine prochaine s'il ne perd pas au Shakhtar Donetsk (qui a fait nul 1-1 au Celtic Glasgow). Dans la G, grâce à son nul et au succès de Séville plus tôt dans la soirée contre Copenhague (3-0), Dortmund jouera pour le titre européen ce printemps.

L'AC Milan a quant à lui fait la bonne affaire dans la poule E en étrillant le Dinamo Zagreb (0-4). Les Milanais ont profité de la victoire, plus tôt dans la soirée, de Chelsea à Salzbourg (1-2) pour passer devant les Autrichiens et prendre la 2e place. Ils se sont imposés facilement, grâce à des buts de Gabbia (39e), Leao (49e), Giroud (59e sur penalty) et Ljubicic (contre-son-camp à la 69e).



