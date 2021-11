Des pompes au poil – La laine des moutons de Dorigny sert à faire des baskets Les précommandes de la marque suisse Baabuk ont fait un carton. La production des «baskets de l’UNIL» démarre le mois prochain. Livraison en mars. Emmanuel Borloz

Ancienne de HEC, Galina Witting, cofondatrice de Baabuk, présente la dernière née de la collection: la basket de l’UNIL, faite à partir de la laine des moutons de Dorigny. Florian Cella

Les moutons de Dorigny. Sur le campus de l’Université de Lausanne, difficile de trouver symbole plus iconique de biodiversité et de durabilité. Présents depuis des décennies, les moutons tondeurs, qui font donc littéralement partie du paysage, auront vu leur laine servir à des projets d’étudiants, à isoler des maisons ou encore à confectionner des duvets. Plus triste, il est même arrivé qu’elle soit tout simplement jetée.

Depuis peu, les fameux poils tissent une nouvelle corde à leur arc: ils vont servir à la confection de baskets. On doit l’idée à l’entreprise suisse Baabuk, spécialisée dans les baskets, les feutrines et les chaussons en laine. Cofondée par le couple Galina, ancienne de HEC Lausanne, et Dan Witting, ancien de l’EPFL, la marque est constamment à la recherche de laine. Elle ne pouvait décemment pas passer à côté de celle des moutons du campus.