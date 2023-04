Une ressource peu valorisée – La laine est bonne à tout faire Dans la vallée des Plans-sur-Bex, l’Association de la filature de l’Avançon réunit des éleveurs et des amoureux de la douce toison des moutons afin de lui redonner ses lettres de noblesse. Claude Beda

Martine Gerber, présidente de la Filature de l’Avançon, tond ses moutons, ici «Myrtille», aux Posses-sur-Bex, à l’aide de force et d’un ciseau à tondre. Chantal Dervey

Sous le Grand-Muveran, l’historique compagnonnage entre l’humain et le mouton a repris de plus belle. On y voit une forme d’entraide. Ces animaux à toison laineuse ont besoin d’être tondus. Et l’homme a tout à gagner à exploiter cette laine aujourd’hui peu valorisée et, le plus souvent, encore considérée comme un déchet. C’est dans ce but que l’Association de la filature de l’Avançon a vu le jour dans la vallée des Plans-sur-Bex.