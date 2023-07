Animation à Genève – La Lake Parade brave l’air du temps Environ 20’000 de personnes ont assisté au défilé des chars sur les quais pour le retour de l’événement techno après six ans d’absence. Théo Allegrezza

La 21 e édition de la Lake Parade, samedi 15 juillet. Le cortège est parti du quai Wilson. Direction: Baby-Plage. PIERRE ALBOUY

Qui a dit que les événements populaires n’avaient plus le droit de cité à Genève? Samedi, la Lake Parade, oui la Lake Parade, a signé son retour sur la rade, après six ans d’absence. Avec les mêmes ingrédients qui avaient fait le succès des 20 éditions précédentes. «Des gens, des déguisements, de l’alcool et de bonnes vibes. Surtout de bonnes vibes», définit Aurélien, la trentaine, baskets, minishort et lunettes assortis de couleur dorée.