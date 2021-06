Portrait de Pascal Gygax – La langue bien pendue contre le patriarcat Le psycholinguiste montre dans un livre pourquoi le langage inclusif peut changer notre vision androcentrée de la société. Cécile Collet

LAUSANNE , le 21 mai 2021. Pascal Gygax pose chez lui devant une photo de Matthieu Gafsou, qui évoque sa passion pour la randonnée en montagne. 24heures/Odile Meylan

Pascal Gygax est un homme blanc cisgenre universitaire qui approche bientôt la cinquantaine. Il connaît donc ses détracteurs. «C’est fou comme tout à coup ces gens s’intéressent à mon domaine de recherche», se marre le codirecteur de l’unité de psycholinguistique et de psychologie sociale appliquée de l’Université de Fribourg. Il vient de publier, avec ses collègues Sandrine Zufferey et Ute Gabriel, «Le cerveau pense-t-il au masculin?», un plaidoyer didactique en faveur du langage inclusif.

L’homme au milieu

Mais au contraire de ses pairs – même si les hommes décrits plus hauts ne sont de loin pas les seuls à s’ériger contre cette «aberration de la langue française» –, le Biennois, qui vit à Lausanne, se garde bien de donner des leçons. «Le livre ne se veut pas prescriptif. On veut expliquer «pourquoi» la forme grammaticale masculine donne une vision forcément androcentrée de la société, et ouvrir le débat sur les inégalités. Après, le «comment» vient naturellement, même si ce n’est pas évident.» Quinze exercices pratiques figurent dans l’ouvrage, qui finiront peut-être par ouvrir une brèche chez les personnes les plus réticentes.