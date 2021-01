Première révélation pop de 2021 – La leçon de jouissance d’Anna B Savage Les temps sont moches. On se console en écoutant l’album «A Common Turn», avec cette chanson inouïe, «Baby Grand». Signé par une Londonienne si discrète qu’on ne l’a pas vue venir… Fabrice Gottraux

La pochette de l’album «A Common Turn», par Anna B Savage, auteure, compositrice, guitariste et chanteuse anglaise. Ebru Yildiz

Il doit y avoir une explication physiologique, l’action des ondes sonores sur le cortex auditif. Chaque fois que j’écoute «Baby Grand» d’Anna B Savage, je fonds.

Ça débute sans fard, le chant murmuré, accompagné d’une guitare acoustique. La jeune Anna B Savage raconte son premier véritable amour, comment elle a perdu sa virginité, comment le couple s’est séparé. «We lie side by side under the Baby Grand, listen to Spice…» «Nous sommes couchés côte à côte sous le piano à queue, à écouter les Spice Girls…» On s’endormirait tranquillement ainsi bercé par cette ballade intimiste, format séculaire de la complainte amoureuse, mais version fille du XXIe siècle. Vient alors un silence, un point d’orgue – rien d’extraordinaire encore – suivi par une ouverture soudaine, comme une explosion: c’est la réverbération du son d’abord, une cathédrale de sons, de cordes gonflant à l’infini. Puis la mélodie qui monte, et monte encore, poussant la voix vers les aigus, parfaits. Rendu au climax de cette musique dégorgeant de ses pores toutes les émotions du monde qu’on en crèverait du frisson ultime, le texte vire à l’analyse, avec une curieuse pointe d’humour: «It’s just platonic affection», «c’est juste de l’affection platonique». On redescend tout bouleversé, tout estomaqué d’avoir été pris par surprise. Sans crier gare, la chanson «Baby Grand» dispense une jouissance inouïe.