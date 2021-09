Commentaire - La leçon de morale

Le conte de fées n’en est sans doute pas un. Mais la symbolique demeure: voir le grand Real Madrid, chantre de la création d’une ligue des riches fermée, se vautrer lamentablement contre un club de troisième zone, cela fait sourire.

L’espace d’une seconde, l’envie de dire merci à cette équipe moldave pour la leçon de morale, fût-elle celle de l’omnipotent Sheriff Tiraspol. Dans le monde de rupins et de l’entre-soi imaginé par le Real et quelques autres clubs, balayé d’instinct par leurs propres fans en attendant pire, cet instant-là n’aurait pas existé.

C’est peut-être justement ce qui était redouté: l’opprobre gratuit. Quitte à perdre, autant que cela arrive face à une équipe plus prestigieuse, pour beaucoup plus d’argent encore et avec l’assurance de s’asseoir chaque année à la table du festin.

Alors, la seconde d’après, le saisissement: et si cette humiliation renforçait les projets sécessionnistes du Real et des autres?

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.