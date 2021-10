Le tennis mondial perd un monument – La légende Budge Patty n’est plus Budge Patty a remporté Roland-Garros et Wimbledon. Il s’est éteint à 97 ans, après avoir passé la majorité de sa vie en Suisse. Rebecca Garcia

Budge Patty lors de l’édition de Roland-Garros de 1950, qu’il avait remportée. AFP

«C’était un Américain à Paris.» C’est ainsi que Heinz Grimm décrit Budge Patty, une star du tennis des années 50. L’ancien président de Tennis Europe et membre d’honneur de Swiss Tennis connaissait bien le joueur, qui s’était installé en terre lausannoise. «C’était un homme chic, correct, avec un grand statut», raconte encore Heinz Grimm. Il faut dire que John Edward Patty avait remporté Roland-Garros et Wimbledon en 1950.

«Budge», surnom hérité de son frère qui lui demandait de se bouger sur le terrain, s’est assez vite installé en Suisse et y a rencontré sa femme, la Brésilienne Maria Marcian-Sozza. C’est dans l’entreprise de son père que Budge Patty a ensuite travaillé, jusqu’à sa retraite.

«Il a toujours été poli et élégant.» Michèle Miéville-Blondel, fille de Paul Blondel, une ancienne gloire vaudoise du tennis

Marié à l’église du Sacré-Cœur, à Lausanne, propriétaire d’une demeure dans un quartier assez proche de la gare et lié au TC Montchoisi et au Stade-Lausanne, Budge Patty s’est forgé une bonne réputation dans le milieu du tennis vaudois. «Il a toujours été poli et élégant», se souvient Michèle Miéville-Blondel, membre de l’International Tennis Club of Switzerland. Elle était une petite fille de 5 ans à l’époque, son père, Paul Blondel, échangeait des balles avec l’international américain.

Heinz Grimm se souvient d’un champion qui se démarquait dans le tennis encore très amateur de l’époque (la prime de Wimbledon se montait à 5 livres sterling). «Budge» avait, par exemple, arrêté un match interminable en hiver à Lyon. Lui et son adversaire se sont mis d’accord pour cesser le match, avant d’aller manger un morceau.

«Quand je l’ai vu, il jouait encore trois ou quatre fois par semaine et prenait parfois sa vieille raquette», raconte Christian Despont, journaliste sportif. Ce qui l’a marqué? «Deux choses: il était bien coiffé et avait l’œil vif.» Budge Patty avait alors 85 ans.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.