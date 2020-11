Portrait de Joël Corminboeuf – La légende de Neuchâtel Xamax en a encore sous le pied L’ancien pensionnaire de la Maladière avoue n’avoir jamais fait complètement le deuil de sa carrière écourtée par les blessures. Avis aux amateurs: l’habitant de Cudrefin se cherche un nouveau défi comme entraîneur. Karim Di Matteo

Joël Corminboeuf, légende de Neuchâtel Xamax et ancien portier de la Nati, cherche un club à entraîner. 24 heures/Odile Meylan

Dites «Joël Corminboeuf» et vous verrez les yeux des supporters de Xamax briller d’un éclat particulier. Même au-delà des frontières de Neuchâtel, l’ancien gardien aux bouclettes blondes et à la dentition impeccable sur les vieilles cartes à dédicace a laissé une trace indélébile dans la mémoire des adorateurs d’un foot qui n’existe plus.

C’était le temps où le grand Joël devait expliquer à des gens incrédules que le football était son métier principal à côté de son emploi dans l’entreprise familiale de ferblanterie et sanitaires (où il travaille toujours). Celui, aussi, où il participait à deux matches par week-end: titulaire chez les jeunes et sur le banc en première équipe, en attendant son heure. «Aujourd’hui, ça ne serait plus possible et les joueurs ne seraient plus d’accord», ajoute l’enfant de Domdidier (FR), 56 ans aujourd’hui.

Mais Joël Corminboeuf, c’est avant tout deux titres de champion de Suisse en 1987 et 1988 – «mes plus beaux souvenirs, surtout le premier» – des matches d’anthologie en coupe d’Europe (dont celui face au grand Bayern et un penalty arrêté face à Lothar Matthäus le 4 novembre 1987 à Munich avec une frustrante élimination à la clé) et huit sélections en équipe nationale, dont la première en Allemagne en avril 1988.

Bienvenue à «Verojoisland»

Voilà cinq ans – soit l’âge de Benjamin, le dernier de ses cinq enfants –, il posait ses valises en terres vaudoises, à Cudrefin, avec son épouse Véronique. Arrivés à l’adresse indiquée, on cherche vainement leur nom sur les boîtes aux lettres. Et pour cause: la famille se cache derrière le pseudo «Verojoisland». «Pour Véronique, Joël et «island», parce qu’ici, c’est notre île.» Normal dans ce quartier récent situé à un jet de pierre de la Grande Cariçaie.

Dans le duplex à l’intérieur propret, plusieurs éléments rappellent sa carrière. Dans un coin du salon, Véronique a réuni ses trois maillots de cœur: ceux de Xamax, de Strasbourg et de la Nati. Elle aurait pu ajouter celui de Liverpool dont il est fan depuis l’adolescence et dont il a la devise «You’ll never walk alone» tatouée sur l’épaule.

«J’étais nettement meilleur au goal. À l’époque, on débutait tout de suite dans les grands buts. Et comme j’étais le plus grand…»

La légende xamaxienne a beau ne pas se dire nostalgique, elle aime évoquer avec bonheur sa jeunesse heureuse où le foot de talus était roi: les jeudis de congé à l’école où on se retrouvait à 11 contre 11 dans un champ; les débuts en club à 12 ans, «parce que les juniors avant, ça n’existait pas»; les finales de promotion en 2e ligue jouées devant 1000 spectateurs. C’était aussi l’époque des débuts de l’US Basse-Broye, des matches comme gardien en B inter et comme stoppeur en C inter le lendemain. «Mais j’étais nettement meilleur au goal. À l’époque, on débutait tout de suite dans les grands buts. Et comme j’étais le plus grand…»

Une vie dédiée au foot en somme, si l’on excepte les parties de hockey sur goudron entre gamins. «Le soir avant le match, je me louais un film vidéo. Et comme les matches en 2e ligue se jouaient à 10 h sur Fribourg, maman me faisait des pâtes à 7 h. Ma seule ambition d’alors était de jouer à Fétigny en 1re ligue.» La passion du terrain vert est d’autant plus vive qu’elle s’entretient en famille. Lui est fan du FC Zurich, Alain, son frère, du FC Bâle. «Je me souviens d’un Bâle-Celtic de Glasgow devant 50’000 personnes dans le vieux Saint-Jacques. Mon père nous y avait conduits après le boulot.»

Non au Lausanne-Sport

C’est pourtant Marcel qui dit non lorsque le Lausanne-Sport propose à son fiston de passer pro: «Je suivais les cours d’apprentissage à Lausanne et je montais à la Pontaise pour les entraînements de Gégène Parlier (ndlr: une autre légende du football suisse). Mais papa ne fut pas d’accord pour le contrat, pas tant que je n’avais pas un métier. J’étais très fâché: c’était un club de ligue A quand même!»

La vie n’attend qu’une année pour lui faire comprendre qu’il s’est agi d’un mal pour un bien. Repéré par l’observateur Roland Guillod lors d’un camp à Leysin, il est engagé à Xamax en 1985 comme doublure de l’international Karl Engel, en fin de carrière. «Engel avait d’ailleurs dit que sans son nom et sa réputation, Joël lui aurait pris la place avant, ajoute encore Roland Guillod. Je me souviens d’un gamin au mental d’acier, pour preuve son retour au plus haut niveau malgré de graves blessures, dont la dernière qui l’a empêché d’aller à Monaco où, j’en suis sûr, il aurait réussi.»

En effet, Joël Corminboeuf raccroche trop tôt à son goût, la faute à deux genoux fort mal en point (notamment à la suite de deux déchirures des ligaments croisés). Il n’a que 36 ans, alors qu’il rêve d’en jouer quatre de plus comme son idole, le champion du monde italien Dino Zoff. Vingt-six ans plus tard, il n’en a pas moins conservé un physique de guépard: «Je suis obligé. Pour mes genoux justement: j’ai un trou gros comme une pièce de 2 francs dans le cartilage.»

Strasbourg dans le cœur

Il n’empêche, il avoue n’avoir jamais fait le deuil de sa fin de carrière prématurée. Deux expériences d’entraîneur mitigées à La Chaux-de-Fonds en 2018-2019 (Promotion League) – «on n’avait pas de moyens, j’achetais parfois à manger pour l’équipe, même si humainement j’ai appris beaucoup de choses» – et à Payerne en 2019 (2e ligue inter) – «là, j’ai appris à me faire licencier…» – ne l’ont pas dissuadé de trouver un nouveau défi, comme il l’a affiché récemment avec un clip en guise de CV sur sa page Facebook.

Dans les commentaires, certains de ses fans strasbourgeois préconisent affectueusement son retour au stade de la Meinau où il a joué la saison 1993-94. «J’y vais encore une à deux fois par an. J’ai droit à la tribune présidentielle grâce à Marc Keller, un ancien coéquipier devenu président du club. Là-bas, on fait vraiment sentir aux anciens qu’ils ont laissé une trace. Il y a trois-quatre ans, en arrivant à l’hôtel, je sortais ma carte d’identité quand le réceptionniste m’a stoppé net et m’a dit: voyons Monsieur Corminboeuf, on vous connaît!»