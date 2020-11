Concurrence au LHC – La légion étrangère lausannoise, «un bon problème» Les nouveaux dirigeants se sont donné les moyens de leurs ambitions en bâtissant un quintette dominant de joueurs importés. Jérôme Reynard

Charles Hudon et Brian Gibbons ont fait des étincelles, dernièrement. KEYSTONE

Les supporters lausannois qui craignaient une dépendance au duo Denis Malgin - Charles Hudon peuvent respirer. Même lorsque le petit génie prêté par Toronto n’apparaît pas sur la feuille des pointeurs et que le sniper québécois est surnuméraire, leur équipe est capable de marquer six fois. S’il faut admettre que la réussite avait été maximale, mardi face à FR Gottéron, il faut aussi dire que celle-ci n’était pas anodine. Derrière l’efficacité actuelle des Lions, certes intenable sur la longueur, il y a une totale confiance et un groupe talentueux, fait de leaders qui répondent globalement présent en ce début de championnat (sept joueurs à plus de 0,7 point par match).