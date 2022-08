Imaginez qu’à l’âge de 34 ans, vous obteniez la garantie étatique de recevoir près de 3000 francs chaque mois sur votre compte en banque, jusqu’à la fin de votre vie. Cumulé, cela fait un million avant même l’âge de la retraite.

Lire aussi Abo Quatre nouveaux pensionnés Voici les rentes auxquelles ont droit nos ex-conseillers d’État Le jackpot est digne d’un billet à gratter de la Loterie Romande, et c’est ce qui attend la conseillère d’État Valérie Dittli dans le scénario où elle se prendrait une veste en 2027, lors des prochaines élections.

La Centriste bénéficierait dans ce cas de la plus petite allocation prévue par la loi pour les ex-ministres. Si elle fait une législature de plus, sa rente ferait plus que doubler. Le cas de la benjamine du gouvernement illustre à merveille l’archaïsme choquant d’un système antérieur à la LPP, conçu il y a un siècle, à une époque où entrer au Conseil d’État était l’apothéose d’une longue carrière.

«Le cas de la benjamine du gouvernement illustre à merveille l’archaïsme choquant d’un système antérieur à la LPP.»

Le temps passe et le Canton de Vaud est de plus en plus esseulé, avec ses rentes à vie pour anciens conseillers d’État. La liste de ceux qui ont supprimé ce régime continue de s’allonger – le Grand Conseil schwytzois, dernier en date, l’a récemment décidé.

La classe politique vaudoise, elle, reste pusillanime. Elle n’hésite pas à s’arc-bouter sur ce privilège ministériel d’un autre temps. La motion popiste demandant l’abolition des rentes à vie a ainsi été bottée en touche l’hiver dernier par les députés. Le gouvernement d’alors était pour le moins tiède à l’idée de toucher à ce régime. Le nouveau, entré en fonction en juillet, doit se pencher sur la question. À l’occasion.

Peut-être les choses évolueront-elles. Interrogés par «24 heures» durant la campagne, aucun candidat au Conseil d’État ne se risquait à défendre les rentes à vie, et la plupart les estimaient dépassées. Valérie Dittli, puisque nous citons son cas, a elle-même estimé qu’un tel système «ne se justifie plus».

Gageons que c’est aussi l’avis majoritaire dans la population. Si les Vaudois étaient amenés à se prononcer sur la question, ils préféreraient sans doute pour nos ministres un système de prévoyance bien plus proche de celui auquel eux sont soumis. À défaut de pouvoir être exactement le même, compte tenu de la spécificité de la fonction.



Vincent Maendly est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2006, comme localier à Yverdon-les-Bains et Nyon, avant de se spécialiser dès 2017 dans la politique cantonale. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne. Plus d'infos @VincentMaendly

