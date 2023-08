En octobre 2022, la population de la Levratte avait accueilli avec pragmatisme et bienveillance l’annonce de la prochaine ouverture d’un foyer de l’EVAM. Dix mois plus tard, nous avons voulu savoir comment ce quartier populaire avait intégré ces migrants qui le privent d’un bout de son espace vert.

La mission est réussie sans flonflon. Les habitants disent pourtant ne pas faire «grand-chose». Mais ils ne s’en rendent pas compte car ce «pas grand-chose» est naturel chez eux. Et ces petites intentions se multiplient pour créer des conditions permettant à la population de l’EVAM de se sentir bien et respectée. Ici, un exilé est aussi une personne comme les autres et c’est certainement encore le meilleur moyen de lui permettre une intégration saine. La Levratte pratique de la sorte depuis près de cinquante ans et elle a démontré que cela fonctionnait.

«Il revient de donner du crédit aux architectes qui ont pensé le lieu en mettant l’humain au centre de leurs préoccupations.»

Reste à comprendre pourquoi ce miracle existe dans ce quartier avec tellement de force. La population résidente n’est pas intrinsèquement différente du reste du canton. Il revient de donner ici du crédit aux architectes qui ont pensé le lieu en mettant l’humain au centre de leurs préoccupations. Les points de rencontre sont nombreux, notamment en ayant exclu la voiture des espaces publics extérieurs. L’organisation des espaces était si précurseure qu’elle donne aujourd’hui une impression de modernité. De quoi provoquer assurément un sentiment diffus de bien-être propice au partage et à la tolérance.

La comparaison avec les quartiers d’une ampleur plus ou moins similaire et construits à la même époque met aussi en exergue la particularité de la Levratte. À Nyon, le complexe locatif n’est jamais devenu un ghetto où règne un esprit communautariste. Quand la Bourdonnette perd ses commerces et se bat pour garder un semblant de dynamisme, les commerces semblent ici épargnés, avec un bistrot et un magasin Coop.

Alors certes quelques esprits chagrins estiment que le lien social se perd à la Levratte. Mais c’est qu’ils sont trop bien habitués. Il suffit de passer deux jours dans le quartier pour que des habitants vous fassent de grands signes pour vous saluer. De quoi se sentir rapidement un peu des leurs. Le retour chez soi est par contre parfois un peu déprimant…

