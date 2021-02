Soutien au cinéma – La «Lex Netflix» mettra un peu de baume au cœur au cinéma suisse Cette initiative permettra aux plateformes de streaming de réinvestir 4% de leur chiffre d’affaires dans des projets suisses qu’elles coproduiraient. Pascal Gavillet

Une image de «Wolkenbruch», film suisse de Michael Steiner, dont Netflix a les droits mondiaux. DR

Les milieux du cinéma trinquent mais les plateformes de streaming encaissent. Constat de nature endémique et conséquence logique d’une pandémie et de mesures sanitaires trop restrictives pour durer. Fortes de ce constat, différentes instances de la branche du cinéma suisse ont planché sur une initiative qui a pour nom la «Lex Netflix». De quoi s’agit-il? D’un projet qui obligerait les plateformes de streaming à réinvestir 4% de leur chiffre d’affaires dans des projets suisses. «Cela concerne toutes les plateformes ainsi que les câblo-opérateurs, nous précise le producteur Jean-Marc Fröhle, de Point Prod, joint hier par téléphone. Mais qu’on comprenne bien. L’argent ne repartirait pas dans les caisses de l’OFC. Il serait réinvesti sur des projets que Netflix, pour la citer, aimerait coproduire. Séries ou films. Ce seront les plateformes seules qui décideront avec quels projets elles comptent établir un partenariat, en somme. En ce qui me concerne, par exemple, j’ai deux projets de série à gros budget actuellement en développement qui pourraient les intéresser.»

Exception française

Dans la plupart des pays européens, la «Lex Netflix» est déjà instaurée, à une hauteur de 4% environ. Sauf en France, où le capital réinvesti se situe entre 20 et 25%. «Mais la France est un cas à part, commente Jean-Marc Fröhle, rappelant d’ailleurs aussi que Netflix, en dehors de «Lupin», s’occupe de restauration de copies du patrimoine.» La nouvelle est toute récente, et concerne notamment le «Napoléon» d’Abel Gance. De plus, en France, depuis l’interminable polémique cannoise, qui refusait encore en 2019 de projeter des films estampillés Netflix sans sortie en salles, la plateforme tente de s’implanter dans le paysage cinématographique. «En Suisse, cela pourrait devenir un booster pour la production indépendante. Il y a déjà des exemples. Le «Wolkenbruch» de Michael Steiner, coproduit par la RTS, Netflix en possède les droits monde.»

Le projet de loi passera devant le plénum du Conseil des États au printemps, avant d’être renvoyé au Conseil national pour résoudre les divergences. La commission compétente de la Chambre haute du parlement reconnaît l’importance de maintenir le taux à 4% au moins. La proposition du Conseil national de baisser ce taux à 1% n’aide évidemment pas l’audiovisuel suisse. Si cela passe, il n’y aura pas vingt séries ou trente films suisses de plus par année. Mais deux ou trois de chaque, ce qui ne peut pas faire de mal à un secteur durement touché par la crise ces douze derniers mois.