Conseil communal de Lausanne – La liberté d’expression des élus les divise La plainte pour diffamation qui vise un conseiller communal pour ses propos sur l’administrateur de l’aéroport de la Blécherette suscite des réactions très contrastées. Renaud Bournoud

L’aéroport de la Blécherette, sur les hauts de Lausanne. Cella Florian

La «liberté d’expression» est mise à toutes les sauces par les élus lausannois. Le débat autour des nuisances de l’aéroport de la Blécherette, et ses suites judiciaires, voit la gauche et les Vert’libéraux dénoncer «une grave atteinte à la liberté d’expression». Le PLR et l’UDC estiment, eux, que cette même liberté d’expression ne doit pas servir aux élus pour proférer des propos attentatoires à l’honneur.

Mardi, «Le Temps» a révélé la décision du Ministère public de condamner le conseiller communal Vert Valéry Beaud pour diffamation. L’élu écologiste, avec cinq cosignataires, avait suggéré un conflit d’intérêts dans une interpellation sur la Blécherette, déposée en septembre 2021. Visé, Patrick de Preux, l’administrateur de l’aéroport et ancien député libéral, avait alors déposé une plainte pénale contre le Vert. Ce dernier fait opposition à la décision du Parquet.

Renforcer la protection des élus

L’affaire rebondira au Tribunal de police. Mais d’abord, elle se poursuit par voie de communiqué de presse. Le dépôt de cette plainte a fait réagir l’ensemble des composantes de la gauche lausannois et les Vert’libéraux. Dans un communiqué diffusé jeudi, on peut lire: «Cette pratique, qui porte atteinte à la liberté d’expression des élus, choque profondément les responsables politiques cosignataires de ce communiqué de presse.»

Les «cosignataires» rappellent qu’au niveau fédéral et cantonal, les députés sont au bénéficie d’une immunité, contrairement à l’échelon communal. «Une réflexion politique doit donc être menée pour renforcer la protection des élus, pour qu’ils puissent poursuivre l’exercice de leur droit politique dans de bonnes conditions», écrivent-ils.

Le camp d’en face n’a pas tardé à riposter. Vendredi, le PLR et l’UDC ont pondu un communiqué de presse dans lequel ils estiment que la liberté d’expression ne doit pas devenir «le sauf-conduit pour des interventions attentatoires à l’honneur ou à tout autre droit protégé par la législation suisse». Les partis bourgeois ont décidé de déposer un postulat «visant à rappeler aux membres du Conseil communal de Lausanne quels sont les devoirs auxquels ils sont soumis en tant qu’élus et les risques auxquels ils s’exposent en cas de violation».

