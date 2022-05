Dès son origine, la liberté d’expression a pour objectif d’interroger l’exercice du pouvoir politique, et ce quel que soit le régime mis en place. Pour quelles raisons est-il donc nécessaire de recourir à la liberté d’expression comme outil de contre-pouvoir s’opposant à toute tentative de manipulation de la part des autorités? Mon hypothèse est que cette liberté a été défendue, notamment par les libéraux du XIXe siècle, pour offrir un cadre légal où la parole ne serait plus brimée.

Or, si les individus ont besoin de ce cadre, c’est que même au sein d’un gouvernement démocratique, la liberté de penser et de s’exprimer peut à tout moment être menacée. Il est donc faux d’associer la liberté de parole et la démocratie. De nos jours, cela est d’autant plus vrai lorsqu’on observe que c’est l’opinion, et non plus l’information, qui domine dans le champ médiatique.

«Débattre, ce n’est pas contester. C’est prendre le temps d’examiner ce que l’autre pense.»

Ce phénomène s’est amplifié depuis une dizaine d’années avec l’avènement des réseaux sociaux, où la parole n’est plus argumentée mais idéologisée. Chacun y va de sa vérité ou de son expertise supposée sans se soucier d’entrer en débat avec les autres utilisateurs. Le ton y est souvent agressif et les attaques ad personam fusent de toute part. Les fils de discussion sur l’humoriste Claude-Inga Barbey en sont un bon exemple.

Est-ce là la liberté d’expression? Non. Les plateformes numériques témoignent d’une bien-pensance qui enferme les individus dans leurs préjugés, ce qui renforce davantage la nécessité de maintenir la liberté d’expression comme levier institutionnel pour contrer ces bavardages fanatiques qui jugent tout propos nuancé, documenté ou parfois humoristique comme offensant.

Débattre, ce n’est pas contester. C’est prendre le temps d’examiner ce que l’autre pense et propose en essayant de voir la réalité avec ses filtres. Cet effort ne débouche pas nécessairement sur un changement de conviction, mais a au moins le mérite d’enrichir la pensée. Comme le disait Léonard de Vinci, «savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau des autres».

L’éducation au débat

Le débat est de l’ordre d’un accompagnement et d’un apprentissage. Argumenter et contre-argumenter sont des outils qui s’acquièrent en famille et à l’école. Il en va donc de l’éducation civique. Et plus une personne sera éduquée à la culture du débat, c’est-à-dire à l’écoute et à la cohérence des propos, moins il y aura besoin de recourir à la liberté d’expression assurant une protection institutionnelle, dans la mesure où les individus auront intégré la notion de consensus, ciment du vivre-ensemble.

L’impact n’en sera que bénéfique pour la société civile, qui se verra augmentée et plus épanouie. C’est peut-être la voie qui inciterait les individus à se rencontrer, par exemple dans des associations, extensions de la famille, au sein desquelles une démocratie généreuse et bienveillante prend racine.

Enzo Santacroce Afficher plus Conseiller communal PLR, Épalinges

