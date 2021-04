Au pays de Guillaume Tell, on sait comment porter le combat d’une minorité au rang de mythe fondateur. On peut aussi citer celui du Réduit national cher à Henri Guisan qui aurait empêché notre pays d’être envahi par les nazis. Ou Franz Weber, qui se serait révélé sauveteur en Lavaux à lui tout seul. Difficile de nier que la résistance face au puissant, légale ou non, mais légitime, fait partie de l’ADN de notre nation. Et d’aucuns n’hésitent d’ailleurs pas à abuser du cliché du petit Suisse face au grand méchant venu d’ailleurs. Ils en font même leur slogan partisan.

La désobéissance civile s’inscrit quelque part dans cet héritage. Celui qui veut que, finalement, une certaine fin justifie certains moyens. Que des représentants du capitalisme soient confinés au rôle du bailli Gessler est certes un brin caricatural. Mais il est clair que cela contribue à faire bouger des lignes. Par exemple, la forêt du Flon a été sauvée et la perspective du béton à long terme dans la colline du Mormont se lézarde. Sous la pression populaire, certaines entreprises avouent avoir accéléré leur agenda décarbonifère. La montée en puissance du vert politique prend le relais en actionnant le bras armé de la démocratie directe.

Il y a pourtant quelque chose de bien moins suisse dans la voie choisie par quelques minorités militantes pour faire entendre leurs voix, trop longtemps étouffées. Je ne sais pas si la parodie du langage épicène par Claude-Inga Barbey sur les plateformes du «Temps» était adéquate. Un sketch doit-il d’ailleurs être universel? Je sais que le courrier des lecteurs prétendument érotomane dans «La Liberté» était pathétique. Mais ni l’un ni l’autre ne valaient que l’on envahisse une rédaction genevoise ou que l’on tague «collabo» sur des voitures de confrères fribourgeois. Tirer sur les humoristes et les médias, c’est s’attaquer aux messagers. Dont le rôle est aussi de donner une voix à ceux dont ils ne partagent pas l’opinion.

«Apprendre à faire avec la culture du débat démocratique d’ici.»

Dans l’intense débat réseau socialisant qui a animé les journalistes romands, Pierre Ruetschi, directeur du Club suisse de la presse a conclu: «Plus généralement, les citoyens non «woke» (ndlr: mouvement qui provient des campus américains et reflète un état d’esprit militant pour la protection des minorités) se taisent par peur d’être «annulés» et le recours à l’autocensure chez les journalistes est en train de gagner du terrain. C’est regrettable et dangereux pour la liberté d’expression. Mais ce radicalisme est aussi le résultat d’un sexisme outrageant qui a trop duré. On en est là. Dommage. Reste à ne jamais céder sur l’essentiel, sur le droit de dire. Le média qui s’y résoudrait est mort.» Je ne censurerai pas l’ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Surtout quand je suis d’accord avec lui. Désormais devenus mainstream, certain.e.s révolutionnaires devront aussi apprendre à faire avec la culture du débat démocratique d’ici.

