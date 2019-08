La librairie du Midi renaît doucement des cendres

Des chiffres, pour mesurer le drame et l’appétit des flammes. Quinze mille, d’abord, comme le nombre de volumes que possédait la Librairie du Midi, à Oron-la-Ville, au soir du 10 janvier 2019. Puis zéro, comme ce qu’il restait du stock, une poignée d’heures plus tard, après qu’un incendie a touché l’immeuble du Bourg 18. Le sinistre avait coûté la vie de l’ancien municipal François Jan.

Aujourd’hui, la devanture de l’ancienne librairie reste obstruée d’une bâche sombre. Les lieux sont interdits d’accès et l’enquête est toujours en cours. Quant aux patrons, Marie Musy et Nicolas Sandmeier, ils n’ont pour l’instant «pas reçu un franc de dédommagement». «Nous ne savons absolument rien. Nous sommes seulement les locataires d’un lieu qui a été détruit. Notre prochain combat consistera à être reconnus comme victimes», explique Marie Musy.

Avant, il s’agit de poursuivre la première bataille: redonner vie à la Librairie du Midi. Celle-ci a emménagé au printemps dans la boutique du Rêve de Jeannette Henzer, à quelques centaines de mètres de l’immeuble sinistré. «Après l’incendie, j’ai rédigé une lettre pour leur proposer de s’installer chez moi. J’ai laissé passer un peu de temps avant de la leur donner et, un jour, ils sont arrivés à la boutique pour discuter. Ils avaient eu la même idée, c’était extrêmement fort», raconte Jeannette Henzer. Elle leur a fait de la place dans les murs qu’elle occupe depuis 2000 et le trio cohabite désormais «dans un espace sans cloison car c’était la principale condition».

Ravis d’avoir trouvé un point de chute à Oron, «où s’est écrite toute l’histoire de la librairie», les patrons ne cachent pas que la reconstruction sera longue. Ils ont reconstitué un stock d’environ 1000 volumes, toujours généraliste mais avec deux axes forts: la littérature américaine et celle dédiée à la jeunesse. «Ce n’est pas gagné d’avance mais ce pourrait être un nouveau départ, estime Nicolas Sandmeier. Nous avons dû apprendre la patience, ça permet de réfléchir à ce que l’on veut faire, à l’offre que l’on veut proposer. L’idée, c’est d’acheter moins, pas forcément d’être pointus mais de ne pas se laisser submerger par les propositions des éditeurs et des distributeurs.»

Si le patron est sûr de son avenir, Marie Musy admet qu’elle réfléchit: «J’ai découvert de nouvelles choses. Quand vous perdez tout ce qui fait votre quotidien depuis plus de quatorze ans, vous vous remettez en question. Je verrai où je m’épanouis le plus.»

Et l’Amérique à Oron, leur «festival de littérature américaine en terres vaudoises», lancé en 2016 et agendé tous les deux ans? Ils y réfléchissent. «La librairie doit servir de base arrière, il est impératif de la consolider. On verra pour septembre 2020, s’il faut ou non sauter cette édition.» Dans tous les cas, la Librairie du Midi inaugurera ses nouveaux locaux le 28 septembre prochain, en présence de l’écrivaine américaine Jean Hegland.