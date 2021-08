Monde du livre – La librairie La Fontaine à Vevey change de mains Saint-Augustin SA a racheté la vénérable librairie veveysanne. Les nouveaux propriétaires ne comptent pas changer la marque, mais espèrent la développer. Noriane Rapin

Ils cherchaient le repreneur idéal avant de partir à la retraite. Ils l’ont finalement trouvé. Les fondateurs et anciens détenteurs de la Fontaine, Jean-Marie Racine et Véronique Overney, ont cédé leurs parts à Saint-Augustin SA. Cette maison d’édition basée à Saint-Maurice (VS), tenue par des sœurs augustines, possède déjà deux librairies à son nom. Elle est désormais propriétaire de l’enseigne de la vieille ville de Vevey depuis le 1er juillet dernier.

«Nous nous sommes bien trouvés, confie Jean-Marie Racine. Nous cherchions un repreneur depuis quatre ans. Nous avons constaté que nous avons les mêmes valeurs, même si Saint-Augustin donne un sens plus religieux à son activité, alors que nous sommes laïcs.» De son côté, la maison agaunoise se réjouit de cette opportunité. «Le choix de racheter la Fontaine coulait de source, estime Pierre-Alain Cardinaux, vice-président. C’est une institution reconnue sur le marché. Sa clientèle est très intéressante. Et il y a là un savoir-faire indéniable, dont nous espérons profiter.»