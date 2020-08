Il reste un mois jusqu’à la votation sur l’initiative dite «de limitation» qui, sous ce nom ambigu, vise en fait à résilier l’accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (ALCP), entraînant dans sa foulée la fin de six autres accords entre la Suisse et l’Union européenne (UE).

La querelle de chiffres à laquelle se livrent actuellement partisans et adversaires de la voie bilatérale est parfaitement dérisoire, car il est évident que seule l’ouverture vers l’extérieur permettra à notre économie de redémarrer dans le contexte sanitaire actuel. La politique de repli voulue par les initiants ne permettra en aucun cas d’attirer les talents dont nous avons besoin.

«Ne jetons pas au rebut des années de travail et de négociations qui ont renforcé la prospérité de notre pays!»

Les faits sont pourtant clairs: notre pays connaît une grande prospérité depuis le renforcement de notre partenariat avec l’UE. Les entreprises installées en Suisse ont déclaré, à travers diverses enquêtes, que l’ALCP reste le plus important des sept accords bilatéraux I. Plus des trois quarts des entreprises interrogées le considèrent comme positif. Les six autres accords n’en sont pas moins importants: la fin de celui sur la recherche nous ferait perdre l’accès à des programmes dotés de plusieurs milliards d’euros.

Une grosse moitié de nos exportations est destinée à l’Europe (52%). Le maintien de relations stables avec nos voisins est indispensable, en particulier en cette période de crise, si nous voulons maintenir les milliers d’emplois qui dépendent de ces produits exportés.

Développer des liens commerciaux avec d’autres pays est certes nécessaire, mais ceux-ci ne sauraient constituer une alternative à l’UE. Le continent asiatique est le deuxième partenaire de la Suisse avec 22% des exportations. Approuver cette initiative signifierait la fin des Bilatérales I au premier trimestre 2022 déjà. Un délai aussi court ne permettrait pas de trouver une solution satisfaisante avec les 27 États membres. Ne jetons pas au rebut des années de travail et de négociations qui ont renforcé la prospérité de notre pays!

Bureaucratie et injustices

Les initiants prônent un retour à des contingents. Cela n’a aucun sens. La Suisse a connu ce système de 1963 à 2007, et c’est la période où la population étrangère a le plus augmenté. Réintroduire un tel système créerait une bureaucratie inutile et un système injuste d’octroi de permis. Les PME, l’agriculture et l’hôtellerie en seraient les premières victimes, contribuant à les plonger encore un peu plus dans la crise.

La voie bilatérale a permis la venue d’un personnel qualifié que l’on ne trouve pas forcément ici. La main-d’œuvre européenne est indispensable à la Suisse, en particulier dans les services, l’industrie et l’agriculture. Le secteur de la santé ne pourrait pas davantage se passer du personnel bien formé venant des pays voisins, comme on le réalise depuis le début de la pandémie de coronavirus.

En un mot comme en cent, disons non à l’initiative dite «de limitation».