Votations du 27 septembre – La libre circulation profite à la Suisse, selon une étude Une étude menée par le groupe de réflexion Avenir Suisse indique que la présence en Suisse de personnes originaires de la zone UE a un effet positif dans le pays, notamment sur la sécurité et le financement de la prévoyance vieillesse.

Avenir Suisse a relevé que les citoyens de l’UE/AELE occupent 19% des emplois dans le secteur de la santé en Suisse. KEYSTONE

La Suisse bénéficie substantiellement de la libre circulation des personnes, conclut une étude d’Avenir Suisse. Le groupe de réflexion libéral a soumis dix questions fréquemment posées à une analyse économique.

Sur le plan de l’immigration, le solde migratoire des personnes originaires de la zone UE s’élève en moyenne à 43’000 depuis 2002, note Avenir Suisse dans son étude publiée mercredi soir, en vue du vote sur l'initiative dite de limitation le 27 septembre. Le nombre de personnes qui immigrent effectivement en conséquence directe de la libre circulation est nettement inférieur, entre 10'000 et 15'000.

Le taux de participation de ces immigrants au marché du travail est en outre élevé: 87,7% en 2019, selon l’étude. Quant à la gestion de la crise du coronavirus, Avenir Suisse relève que les citoyens de l’UE/AELE occupent 19% des emplois dans le secteur de la santé en Suisse.

Depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation des personnes en 2002, la sécurité en Suisse s’est accrue, estiment les auteurs de l’étude. Cette année-là, 86% des Suisses se sentaient en sécurité, alors que ce chiffre atteint 95% en 2020. Quant aux craintes par rapport au coût des habitations, Avenir Suisse note qu’avec 14% du revenu brut, les ménages suisses n’ont jamais dépensé aussi peu pour leur logement.

Amélioration économique

Au niveau économique, de nombreux indicateurs économiques tels que le produit intérieur brut (PIB) réel par habitant, la productivité du travail et le volume des exportations ont évolué positivement, relève l’étude d’Avenir Suisse. En outre, les craintes de dumping salarial et d’éviction de la main-d’œuvre domestique ne se sont pas concrétisées.

Par ailleurs, la contribution financière «clairement positive» des citoyens de l’UE/AELE dans la prévoyance vieillesse, l’AI et l’assurance-maladie l’emporte sur les effets négatifs dans l’assurance-chômage et l’aide sociale.

Bonnes qualifications

Le niveau de qualification de la main-d’oeuvre ne souffre pas non plus de la libre circulation, considère le groupe de réflexion. En effet, 84 % des immigrés de la zone UE/AELE depuis 2002 ont au moins un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et 55 % ont un diplôme universitaire ou polytechnique.

Avenir Suisse estime qu’un nouvel accord de libre-échange global entre la Suisse et l’UE ne serait pas un substitut équivalent aux accords bilatéraux, à défaut d’intégration complète dans le marché intérieur européen. Dans un monde interdépendant, la souveraineté implique également une participation au niveau international, estime le groupe de réflexion libéral.

ATS/NXP