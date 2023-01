Voie ferrée – La ligne Divonne-Nyon restera un souvenir La requalification de la ligne pour le transport marchandise entre Nyon et Eysins n’est pas d’actualité. Elle ne devrait pas devenir une voie verte ou un tram. Raphaël Ebinger

La voie en direction d’Eysins n’est pas électrisée et elle coupe la route de Clémenty, qui est passablement chargée. Ebinger

Elle ne mesure plus que 2,4 kilomètres et traverse l’ouest de la ville de Nyon et le village d’Eysins pour finir abruptement juste avant l’autoroute. Cette voie ferroviaire pour le transit de marchandises pourrait-elle servir à autre chose? Pourrait-elle être prolongée jusqu’à Crassier ou Divonne comme à son origine? Ce sont les questions posées lundi soir par le conseiller communal Vert Frédéric Rast. Ce dernier estime qu’il pourrait aussi être intéressant de réfléchir à sa transformation en tram pour le trafic voyageur ou de la démanteler pour en faire une voie verte.