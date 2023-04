Détention administrative à Genève – «Sans conditions de détention décentes, pas de détention» Au cours d’une audience inédite, la Ligue suisse des droits de l’Homme a exigé la libération de deux personnes, ainsi que la fermeture de la prison de Favra. Henri Neerman

Parmi les nombreuses personnes présentes dans le public se trouvait notamment Bénédicte Fischer, professeure à l’Université de Grenoble, à qui un mandat d’observation a été confié par la Fédération internationale pour les droits humains. LUCIEN FORTUNATI

Au vu des récents événements dramatiques qui s’y sont déroulés, c’est une audience longue et sous haute tension qui s’est tenue à propos du centre de détention administratif de Favra. Les avocats de la Ligue suisse des droits de l’homme (LSDH), Me Dina Bazarbachi et Me Léonard Micheli-Jeannet, ont demandé fermement la remise en liberté de deux personnes actuellement en attente de renvoi. Ils ont en outre exigé la fermeture de la prison, dénonçant des conditions inacceptables. C’est là-bas que, le samedi 8 avril passé, une personne avait mis fin à ses jours.

Si ce genre d’audience se déroule habituellement à huis clos, ce mardi 18 avril, le Tribunal administratif de première instance faisait face à une salle comble. Compte tenu du contexte, deux personnes ont également été entendues comme témoins. D’un côté, Marc Morel, membre du comité genevois de la LSDH, organisation qui rend régulièrement visite aux détenus pour les conseiller et s’enquérir de leur situation. De l’autre, Marie-Christine Granouillet, directrice du centre.

Dysfonctionnements multiples

Au cours de l’audience, plusieurs problèmes ont été soulevés, avec de fréquentes divergences entre les faits présentés par la directrice et les détenus. De manière générale, la défense a pointé l’inadéquation de Favra, infrastructure initialement conçue pour des détentions pénales de courte durée. Pourtant, leurs deux clients y sont incarcérés depuis quatre et onze mois respectivement.

Un des points les plus chauds de l’audience était l’accès à l’extérieur offert aux détenus. Il s’agirait d’une «cage» bétonnée, de taille très réduite, dont même le plafond est grillagé. «Même les moineaux ne peuvent pas y rentrer», déclare un des détenus, qui est d’ailleurs en grève de la faim depuis 52 jours. «Il y a un autre terrain, avec de l’herbe, que nous ouvrons lorsque l’effectif en gardiens le permet», s’est défendue la directrice. Un fait contesté par les deux détenus.

«Les détenus n’ont accès à aucun téléphone portable, ordinateur ou internet. Ces gens sont coupés de leur famille.» Marc Morel, membre du comité genevois de la Ligue suisse des droits de l’homme (LSDH)

Autre point de discorde: le contact avec l’extérieur. «Les détenus n’ont accès à aucun téléphone portable, ordinateur ou internet. Seule existe la possibilité, souvent contraignante, d’appels payants depuis une cabine. Ces gens sont coupés de leur famille», explique Marc Morel dans son témoignage. La directrice, en guise de réponse, assure avoir récemment mis à disposition un ordinateur disposant du logiciel Skype. Les détenus, eux, remettent l’existence de celui-ci en question, ou disent du moins n’en avoir jamais été informés.

Un drame marquant

Parmi les autres dysfonctionnements dénoncés figurent notamment le peu d’activités proposées aux détenus, l’hygiène douteuse et la présence de nuisibles, un matériel de sport vétuste et dangereux, ainsi qu’un suivi sanitaire, psychiatrique, social et juridique jugé largement insuffisant.

Finalement, le tragique suicide de l’un des prisonniers le 8 avril passé reste dans toutes les têtes. L’un des détenus reproche d’ailleurs à l’établissement de l’avoir lui-même sanctionné, le mettant à l’isolement après qu’il a menacé de «faire comme le Tunisien (ndlr: la victime)». L’autre prisonnier note que, au-delà des préoccupations quant à sa propre situation, il «veut avant tout qu’on pense à son ami décédé et se souvienne de lui».

Fermeture exigée

En fin d’audience, les deux avocats ont plaidé pour la remise en liberté immédiate de leurs clients, ainsi que pour la fermeture du centre. «De nombreuses autres organisations, telles qu’Amnesty International ou encore le Comité européen pour la prévention de la torture, appellent à sa fermeture. Un rapport de l’OMS a d’ailleurs montré que la détention est dangereuse pour ces personnes. Elle ne devrait être utilisée qu’en dernier recours», assène Dina Bazarbachi.

Léonard Micheli-Jeannet, lui, souligne que «si on ne peut pas détenir les gens dans des conditions décentes, on ne les détient tout simplement pas». Il a en outre fustigé la «philosophie carcérale du lieu, qui n’a pas lieu d’être dans un centre où sont enfermés des gens dont le seul crime est d’avoir été ici».

Le représentant de l’Office cantonal de la population et des migrations appelle quant à lui la juge à refuser la remise en liberté, insistant sur «les efforts déjà entrepris pour améliorer les infrastructures», ainsi que sur «l’impossibilité de remettre en liberté les deux détenus, compte tenu de leurs procédures encore en cours». Le verdict de l’audience devrait normalement être rendu d’ici à vendredi.

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.