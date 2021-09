Race et inégalités sociales – La Ligue vaudoise fustige le «militantisme» de l’UNIL Intitulée «Race et blanchité: penser la norme», la journée d’étude organisée mercredi par l’UNIL et le Centre en études genre ne plaît pas à la Ligue vaudoise et à son président, Félicien Monnier, qui a fait savoir son mécontentement sur Twitter. Catherine Cochard

La journée d’étude «Race et blanchité: penser la norme» se tient ce mercredi dans le bâtiment Anthropole, à l’Université de Lausanne. Patrick Martin

Mercredi, le Centre en études genre de l’Université de Lausanne organise une journée pour «questionner les enjeux sociopolitiques contemporains de la «blanchité», comprise comme une norme hégémonique reposant sur le racisme structurel et organisant les rapports sociaux de race dans le monde moderne», comme il est indiqué dans l’affiche de présentation. Différents chercheurs francophones sont invités afin de nourrir les discussions de cet événement intitulé «Race et blanchité: penser la norme». Une thématique on ne peut plus d’actualité: selon un rapport du Service de lutte contre le racisme (SLR) tout juste publié, les discriminations raciales en Suisse sont en augmentation, notamment au sein des jeunes générations et dans le contexte professionnel.