Mondial 2022 – La liste de Murat Yakin a été guidée par l’alchimie et la flexibilité Le sélectionneur de la Nati a convoqué 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar. Le Genevois Kevin Mbabu n’en fait pas partie. Valentin Schnorhk - Lucerne

«Il était important que nous formions un groupe dans lequel l’état d’esprit prime et où les caractères de chacun s’associent au mieux», a expliqué le sélectionneur Murat Yakin ce mercredi. KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Qu’est-ce qu’un groupe qui doit vivre ensemble plusieurs semaines, qui doit porter la Suisse le plus loin possible dans la plus prestigieuse des compétitions de football? Une agrégation d’individualités, peut-être. Un collectif qui parle de la même voix, sans doute. Ce sont surtout 26 éléments à emmener au Qatar et qui devront trouver leur alchimie pour créer une dynamique positive. La liste pour la Coupe du monde que Murat Yakin a dévoilée ce mercredi à Lucerne la garantit-elle?