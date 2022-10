Argent, écriture et fiction – La littérature se réduit-elle au commerce des livres? Dans l’essai «Le fétiche et la plume», Hélène Ling et Inès Salas pointent les dérives de l’industrie de la lecture. Réactions dans les métiers vaudois du livre. Boris Senff

Les kiosques de gare, vitrines de choix pour l’industrie du livre et les best-sellers sur lesquels elle capitalise. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Le prestige littéraire, ainsi que les qualités qui lui sont historiquement affiliées, n’est-il plus qu’un hochet suranné agité par ceux qui font commerce du livre? Dans leur essai «Le fétiche et la plume», que les éditions Rivages viennent de publier, les Françaises Hélène Ling (lire son interview en encadré) et Inès Sol Salas en sont persuadées, qui pointent les concentrations éditoriales aux mains de grands groupes contrôlant également la diffusion et la médiatisation de leurs produits.