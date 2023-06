La température augmente deux fois plus vite en Suisse qu’ailleurs. Les glaciers, nos réservoirs d’eau, ont perdu 6% de leur volume l’été dernier. Les stations de ski réfléchissent à leur reconversion. Les pertes économiques liées aux événements climatiques extrêmes coûtent en moyenne 500 millions de francs par an. Et la Suisse débourse en moyenne chaque année 8 milliards pour l’achat d’énergie fossile venant de l’étranger; en 2022, c’était 13 milliards.

Pourrions-nous envisager un avenir meilleur? Et si les meilleurs jours étaient devant nous? La loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique – son vrai nom – esquisse les contours d’une société plus prospère, plus sûre, plus inclusive.

«Les 8 milliards qui partent en fumée chaque année pour l’achat de pétrole et de gaz de l’étranger sont mieux investis ici.»

Au cœur de la loi, il s’agit d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 (Art. 3), en conformité avec l’Accord de Paris ratifié par la Suisse. Même en mettant l’argument climatique de côté, cette loi est largement souhaitable et profitable pour une économie prospère, innovante, riche en emplois. Elle est bénéfique pour notre bien-être et confort au quotidien, dans nos maisons.

La transition énergétique génère des investissements et de la valeur ajoutée pour notre économie. Les 8 milliards qui partent en fumée chaque année pour l’achat de pétrole et de gaz de l’étranger sont mieux investis ici.

Les entreprises bénéficient de soutien considérable pour les nouvelles technologies et la couverture des risques (Art. 6). La Confédération met à disposition 200 millions par an sur six ans. Les entrepreneurs accèdent à de multiples soutiens pour leur plan zéro émission. Les chauffages à mazout et électriques à distance, très peu efficaces, pourront être remplacés par des systèmes de chauffage renouvelables (Art. 50a et 53). Là aussi, 200 millions par an sont mis sur la table pour soutenir la transition, sur dix ans, profitant aux techniciens du secteur. Et cela réduit nos factures de fin de mois.

Emploi soutenu

Les régions périphériques et de montagne reçoivent des aides particulières (Art. 12). L’étude de la Haute École des sciences appliquées de Zurich estime que la valeur ajoutée créée d’ici à 2035 grâce à un développement modéré des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique s’élèvera à 77 milliards, avec 50’000 emplois supplémentaires dont plus des deux tiers dans les petites et moyennes entreprises.

Certains ont confondu investissements et coûts. Quand vous voyez des affiches, demandez-vous: qui a financé cette campagne, dans quel but? C’est malheureusement souvent les lobbys de l’industrie pétrolière, les mêmes qui ont caché la vérité scientifique sur le climat. Ne vous laissez pas manipuler par les campagnes mensongères dopées par des intérêts privés bien particuliers.

Le 18 juin, dites oui: pour le climat, l’économie, le bien-être.



Elise Buckle Afficher plus Cofondatrice SHE Changes Climate.

