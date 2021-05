M. Eperon, est-ce qu’on peut combattre la loi sur le CO2 sans nier le problème du réchauffement climatique?

Nous n’avons rien de climatosceptiques et c’est nous faire un mauvais procès que de laisser entendre cela. C’est un fait, c’est un combat difficile et il ne s’agit pas de nier le problème. Ce que je dis, c’est qu’on nous ment lorsqu’on prétend que cette loi est efficace et qu’elle ne coûte rien. C’est même tout l’inverse. Nous faisons déjà bien plus que la plupart des pays européens ou que les États-Unis. Les Allemands taxent la tonne de CO 2 à hauteur de 25 euros, nous en sommes à 96 francs et cette loi va nous faire grimper jusqu’à 210. Tout cela pour gagner, sur un an, l’équivalent d’un jour d’émissions chinoises de CO 2 .