Troisième sondage Tamedia – La loi contre le terrorisme résiste toujours Malgré un soutien en recul, le texte qui permet d’augmenter les mesures policières devrait passer la rampe le 13 juin. Julien Wicky

La mobilisation contre la loi sur les mesures policières visant à lutter contre le terrorisme grandit, mais ne suffit pas à faire craindre aux autorités un retournement de situation. KEYSTONE

Avec 34% d’avis contre elle, la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme ne devrait pas trembler le 13 juin prochain. Pourtant, et les récentes manifestations contre cet objet en témoignent, le camp des opposants se renforce. En deux semaines, les intentions négatives ont grimpé de sept points, selon le dernier sondage Tamedia (éditeur de ce contenu). Les sondés favorables au texte visant à octroyer plus de moyens à la police pour lutter contre les menaces terroristes sont désormais 63% (–4 points en deux semaines).

La gauche et les Verts boudent le texte

C’est à gauche que l’approbation s’étiole. Alors que les sympathisants socialistes et des Verts soutenaient encore la loi il y a quinze jours, ils ont désormais basculé dans le camp du non. À en croire les arguments invoqués, ils craignent que la loi n’ouvre la porte à l’arbitraire en soupçonnant des innocents et qu’elle porte atteinte à la séparation des pouvoirs car de nombreuses mesures pourraient être ordonnées par la police plutôt que par un tribunal.

