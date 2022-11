Égalité salariale en Suisse – «La loi sur l’analyse des salaires n’a pas encore d’effets» Les femmes gagnent 18% de moins que les hommes et près de la moitié des différences sont inexpliquées, selon une analyse fédérale pourtant controversée. Simone Luchetta

Avec des barbes roses et des chiffres consternants: des militantes du syndicat Unia réclament l’égalité salariale entre les sexes. Keystone

Nadine Püntener ne veut pas parler sous son vrai nom. Elle dénonce le fait qu’en tant que juriste, elle gagne 3000 francs de moins par an que son collègue de travail – qui est plus jeune, a moins d’expérience professionnelle et se charge donc aussi des cas les plus simples. «Il n’y a pas de différence entre nous – à part le fait que je sois une femme. Je vis un cas classique de discrimination salariale», dit-elle.