La nouvelle loi sur le CO 2 n’est certes pas parfaite, mais elle a le mérite d’exister. étape importante pour la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, cette loi, adoptée en septembre dernier par le parlement, entend réduire de moitié, d’ici à 2030, nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et atteindre la neutralité carbone pour 2050.

Aujourd’hui, elle est attaquée de toutes parts. Le Comité économique «Non à la loi sur le CO 2 », constitué essentiellement des représentants des secteurs automobile, aéronautique et de la branche pétrolière, soutenu par l’UDC, lui reproche de générer de nouvelles taxes et redevances. Avec plus de 110’000 signatures récoltées, cette loi sera soumise au vote du peuple dans quelques mois.

«La température augmente deux fois plus vite en Suisse qu’au niveau planétaire.»

À l’inverse, certains grévistes du climat la trouvent trop timorée. Ils auraient voulu frapper plus fort en réclamant zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Par leurs revendications, aussi légitimes soient-elles, ils déroulent un tapis rouge à tous ceux qui sont persuadés que la Suisse en fait déjà assez.

Or, la Suisse, tant s’en faut, n’est pas le parangon dans ce domaine. Selon le WWF, si l’ensemble de la population mondiale consommait, se déplaçait, se comportait comme les Suisses, ce n’est pas une planète qu’il nous faudrait, mais trois. Du fait de notre mode de consommation, notre empreinte écologique est bien trop élevée. Par ailleurs, la température augmente deux fois plus vite en Suisse qu’au niveau planétaire. Les conséquences sont visibles à l’œil nu. Les glaciers fondent et les épisodes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents.

Alors oui! Il est urgent d’agir en acceptant la nouvelle loi sur le CO 2 lors du prochain vote populaire. La rejeter aurait pour conséquence non seulement de prolonger de plusieurs années la loi actuelle, insuffisante à bien des égards, mais signifierait, de surcroît, revoir à la baisse nos ambitions en matière climatique. Nous ne pouvons pas nous permettre cela.

Ne pas baisser les bras

À l’inverse, adopter cette loi ne signifie pas pour autant baisser les bras. Une fois entrée en vigueur, de nouvelles mesures pourront être proposées au parlement. Il est possible de renforcer les actions, entre autres, dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.

À un niveau plus local, les Communes ont elles aussi un rôle à jouer en incitant et en soutenant les investissements publics et privés selon les principes de la durabilité. Développer la mobilité douce et les transports en commun, les énergies renouvelables et l’assainissement des bâtiments… autant d’actions concrètes qui peuvent changer la donne.

Finalement, il appartient également à chacun de nous d’opérer une transition en profondeur en revoyant nos habitudes et nos choix de vie.