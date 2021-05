Avis de l’Asloca – La loi sur le CO2 n’aurait que peu d’effets pour les locataires L’association suisse des locataires estime que l’objet soumis au vote le 13 juin n’aura qu’un impact limité sur les finances des résidents en cas de «oui» dans les urnes.

L’Asloca dénonce des «affirmations trompeuses» du côté des opposants à la loi, qui ont notamment affirmé que les loyers augmenteraient massivement. KEYSTONE/Gaetan Bally

La loi sur le CO2 n’aurait que des effets marginaux pour les locataires, selon l’Asloca. C’est pourquoi elle ne donne pas de recommandation de vote au sujet de cet objet, soumis au vote le 13 juin prochain.

L’Association suisse des locataires (Asloca) estime qu’il n’y aurait que peu d’effets financiers sur les locataires, indique-t-elle mardi dans un communiqué. Ces derniers sont concernés par la loi par rapport aux changements de système de chauffage. Si les coûts des chauffages de remplacement peuvent être reportés sur les locataires, l’augmentation mensuelle du loyer serait de moins de 20 francs par ménage, selon des calculs de l’Asloca.

Les locataires sont aussi concernés par la loi au niveau de la taxe sur les moyens de chauffage fossiles des logements, comme le mazout ou le gaz. Il est prévu qu’en 2030, la plupart des locataires vivent dans un logement avec un chauffage sans énergie fossile ou avec des besoins énergétiques moindres et qu’ainsi ils profiteront de la redistribution à la population et ne paieront qu’une faible taxe sur le CO2, explique l’Asloca.

«Affirmations trompeuses»

En outre, un ménage avec un revenu modeste en profiterait plus qu’un ménage à hauts revenus. Les premiers ont une plus petite consommation d’espace et ainsi moins de coûts de chauffage et profitent plus de la redistribution par tête. La taxe sur le CO2 pourrait légèrement augmenter seulement dans des cas particuliers, d’après l’Asloca.

Celle-ci dénonce des «affirmations trompeuses» du côté des opposants à la loi: il a par exemple été affirmé que les loyers augmenteraient massivement. Et de juger «hypocrite que les milieux qui attaquent frontalement les droits des locataires se disputent maintenant les intérêts de ces derniers».

ATS

