Les distributeurs contestent en particulier l’interdiction des contenants en plastique à usage unique. MAGALI GIRARDIN

La loi sur les déchets, votée à la quasi-unanimité en septembre dernier mais pas encore entrée en vigueur, a du plomb dans l’aile. Car elle est bloquée par plusieurs recours, en particulier de la part des principaux distributeurs, dont Migros et Coop, a révélé Léman Bleu.

Seul canton à se soustraire à la taxe au sac, Genève a souhaité continuer à éviter cette solution en rendant le tri des déchets obligatoire. L’un des articles de la nouvelle loi prévoit aussi l’interdiction de donner gratuitement des sacs en plastique à usage unique, y compris les «légers», au rayon fruits et légumes par exemple.

En outre, un alinéa étend aux supermarchés l’interdiction des contenants à usage unique, par équité de traitement avec les restaurants et magasins alimentaires. Les dispositions de la loi, et en particulier celle «sur l’interdiction du plastique à usage unique, constituent, du point de vue du commerce de détail, une atteinte importante à la liberté économique», selon une déclaration commune de Migros Genève, Coop, Manor, Denner et Migrolino.

Recours commun

Ces entreprises ont ainsi déposé un recours commun le 31 janvier. Elles disent partager les objectifs de la loi genevoise, mais avoir déjà agi en ce sens, citant «notamment des offres de produits réutilisables dans les take-aways et le secteur de la restauration, ainsi que l’abandon des couverts en plastique à usage unique». En outre, une convention de branche concernant la distribution gratuite de sacs en plastique jetables a permis de réduire de près de 90% la consommation de ces sacs, est-il ajouté.

Autre grief: seul le Conseil fédéral est habilité à limiter les déchets à la source et à interdire les produits à usage unique. Enfin, la loi genevoise n’indique pas clairement quels plastiques sont concernés par l’interdiction.

Chef du Département du territoire, Antonio Hodgers affirme sur Léman Bleu que sa porte est ouverte pour discuter de ces modalités et que c’est précisément parce que la mise en œuvre de cette disposition n’est pas simple que son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2025. Il invite les grands distributeurs à suivre la loi genevoise, puisqu’ils se disent sensibles à l’environnement dans toutes leurs campagnes d’affichage.

Que dira Berne?

La loi prévoit aussi que les recycleurs brûlent les résidus de déchets à Genève. L’un d’eux, Helvetia, a fait recours, lui aussi au nom de la liberté économique, afin de pouvoir choisir des lieux d’incinération moins chers. L’association Jardin suisse, elle, défend le droit à créer des tas de compost de moins de 100 tonnes sans autorisation.

«Il faudra que Genève prouve qu’il arrive à diminuer ses déchets sans la taxe au sac.» Antonio Hodgers, chef du Département du territoire

En outre, la Ville de Genève a fait recours contre l’obligation de prévoir des éco-points à au moins dix mètres des immeubles, mais elle a été déboutée le 9 mai dernier par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice.

«Considérant la densité existante en Ville de Genève, cette distance de 10 mètres nous semble trop rigide et risque d’entraver la construction de nouveaux éco-points au centre-ville, fait savoir Cédric Waelti, au nom du Département de la sécurité et des sports. Les 139 actuels ne sont pas menacés (ndlr: pas d’effet rétroactif de la loi).»

Recours de Gravières d’Epeisses

La Ville de Genève n’entend pas porter l’affaire devant le Tribunal fédéral, mais espère que l’exigence «sera appliquée avec pragmatisme par les services compétents».

La «Tribune de Genève» a appris qu’un cinquième recours émanait de Gravières d’Epeisses SA, dont la gravière, située dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny (ZIMEYSA), traite aussi des matériaux de terrassement et de démolition ainsi que des boues de forages, des résidus de production de béton et des matériaux contenant des hydrocarbures. Son recours vise l’article précisant que «les autorisations d’exploiter une installation d’élimination de déchets sont délivrées pour une durée maximale de 10 ans».

L’entreprise n’a pas encore donné suite à notre sollicitation.

En plus de ces recours, la loi genevoise doit encore recevoir l’aval de la Confédération. Il n’est pas sûr que celle-ci accepte que Genève contourne le principe du pollueur-payeur voulu par le législateur fédéral. Il faudra que Genève prouve qu’il arrive à diminuer ses déchets sans la taxe au sac, prévenait d’ailleurs Antonio Hodgers lors du débat parlementaire.



