Passation viticole à Féchy – La longue histoire des Paccot passe par l’Hôtel de Ville de Crissier Cela fait quatre décennies que le domaine de la Colombe élabore des cuvées pour le trois-étoiles. La succession à Laura s’y fêtera. David Moginier

Raymond Paccot remet son domaine à sa fille Laura. Après 40 ans de collaboration avec l’Hôtel de Ville de Crissier, c’est évidemment là-bas que les Paccot fêteront cette succession. PATRICK MARTIN/24HEURES

L’histoire entre Frédy Girardet et Raymond Paccot a démarré à cause d’un vélo. Le cuisinier star de Crissier et grand cycliste devant l’Éternel a dégusté un vin du Domaine de la Colombe à Féchy chez son réparateur, Jacky Mercety. Il est descendu en commander pour le restaurant. Puis, quelques années plus tard, il a demandé au vigneron de lui élaborer une cuvée pour accompagner sa sole. Ce dernier a mis le grand braquet pour que l’histoire roule.