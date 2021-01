Suisse – Plus de 25 nouveaux millionnaires grâce à la loterie en 2020 Les jeux de la Loterie Romande et de Swisslos ont fait pas moins de 26 millionnaires en 2020. Au total, l’ensemble des gains remportés par les joueurs durant l’année se monte à près de 206 millions de francs.

Le deuxième plus gros gain de l’histoire du Swiss Loto, 45 millions de francs, a été empoché cette année, en mai 2020. Pis-aller

En 2020, les jeux de la Loterie Romande et de Swisslos ont permis à 26 chanceux de devenir millionnaires en Suisse. «Quatre chanceux ont décroché le jackpot, 18 personnes ont gagné un million de francs en cochant les six bons numéros et, grâce au jeu additionnel du Joker, quatre autres personnes ont empoché un montant à sept chiffres», indique la Loterie Romande dans un communiqué.

Le deuxième plus gros gain de l’histoire du Swiss Loto, 45 millions de francs, a été empoché cette année, en mai 2020. À noter également que l’ensemble des gains remportés par les joueurs du Swiss Loto, durant l’année qui vient de s’écouler, se monte à près de 206 millions de francs.

Précisons que depuis la création du jeu en 2004, l’EuroMillions a permis, en Suisse, à 55 joueurs de devenir millionnaires. Le gain record remporté sur le territoire helvétique s’élève, quant à lui, à 183,9 millions de francs.

Dans son communiqué, la Loterie Romande indique par ailleurs que la limite d’âge de tous ses jeux sans exception a été relevée à 18 ans dès le 1er janvier 2021. «Cette nouvelle limite d’âge s’ajoute aux nombreuses mesures sociales mises en œuvre par la Loterie Romande pour préserver les populations vulnérables des risques liés au jeu», explique l’organisation.

Comm/hkr