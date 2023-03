Transition énergétique – La low-tech ne se prive pas d’innover pour s’imposer Il n’y a pas que les hautes technologies pour apporter de l’innovation. Les modèles plus sobres reçoivent également des encouragements. Alain Detraz

Posées sur les toitures en ville, les cultures de Légumes Perchés mêlent recherche et savoirs ancestraux dans un projet low-tech, destiné à rapprocher les lieux de production et de consommation. DR

Dans la course aux nouvelles technologies que mènent les Hautes Écoles et les entreprises, bien des innovations entendent avoir un impact positif sur l’environnement. La transition énergétique du point de vue high-tech passe par l’exploitation de nouvelles sources d’énergie, ainsi que par des technologies moins gourmandes. C’est oublier que les technologies futuristes ne sont pas les seules à offrir des perspectives de changement. Le concept de low-tech fait son chemin. Financée par le Canton, la Fondation pour l’innovation technologique (FIT) a ainsi lancé un programme de soutien aux initiatives low-tech et durables.