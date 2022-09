«Mettez un pull», «cuisez avec un couvercle», «n’oubliez pas d’éteindre les lumières». Au sortir de l’été, sous la pression de médias «ne comprenant pas l’attentisme du Conseil fédéral» face à la crise énergétique, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) s’est lancé dans une campagne de sensibilisation aux économies d’énergie, bricolée et infantilisante. Les villes, à leur tour, cherchent des idées simples pour calmer l’opinion publique. Ainsi, Zurich annonce vouloir réduire la durée… des illuminations à Noël pour économiser l’équivalent de la consommation d’un four domestique pendant quatre heures(!); à Lausanne, on économisera la consommation de… 5 ménages en réduisant l’ampleur des projections lumineuses sur les façades.

Sur les ondes de la Radio romande, une représentante de l’Office fédéral de l’énergie, interrogée par des journalistes convaincus que l’héroïsme des ménages sauvera le pays du naufrage, a eu toutes les peines du monde à chiffrer l’impact des mesures potentielles prises par Monsieur et Madame Tout le monde (lumières, stand-by, etc.). Sauf pour le chauffage, l’éléphant de la consommation (1 degré, c’est 7% d’énergie en moins ou en plus).

Les ordres de grandeur

A priori, personne ne semble avoir une idée des ordres de grandeur dont on parle. L’éclairage public? C’est 0,7% de consommation électrique du pays! Cuire un œuf avec ou sans couvercle? Les 0 après la virgule manquent. Les lumières de Noël? L’exemple de Zurich donne la réponse: risible. Le moralisme ambiant n’a pas d’autres buts que de porter la responsabilité sur le dos des consommateurs finaux, en particulier sur les ménages. Cette hystérie sur les économies d’énergie punitives se nourrit de l’ignorance des faits mais arrange beaucoup de monde, en particulier les barons de l’énergie et les milieux politiques.

«Sans lois plus strictes, sans aucune perte de confort, la Suisse pourrait économiser entre 25 et 40% de l’économie consommée aujourd’hui, en remplaçant simplement les vieux moteurs et les vieilles pompes électriques, les installations de ventilation obsolètes, en posant des capteurs intelligents, etc.»

Car cet hiver, ils savent bien que ce n’est pas l’éclairage public qui sera décisif, ni le nombre d’œufs cuits selon la méthode Adolf Ogi mais la consommation des grands comptes (piscines, patinoires, stations de ski, supermarchés, usines, parkings, etc.). Les solutions, on les connaît depuis longtemps. Un tiers de l’énergie électrique est gaspillé. Sans lois plus strictes, sans aucune perte de confort, la Suisse pourrait économiser entre 25 et 40% de l’économie consommée aujourd’hui, en remplaçant simplement les vieux moteurs et les vieilles pompes électriques, les installations de ventilation obsolètes, en posant des capteurs intelligents, etc. Cela correspond à un potentiel d’économie de 14 à 23 térawattheures, soit à la production des quatre centrales nucléaires actuelles (20 TWh). Le plus gros potentiel se trouve dans l’industrie. Selon les experts, l’équivalent de 7 à 9 TWh pourrait être économisé chaque année en utilisant la dernière génération de moteurs électriques (par comparaison, on importe entre 4 et 5 TWh d’électricité en hiver). Enfin, les calculs montrent que les investissements seraient très rentables, amortis en une petite année. Plus intéressant, beaucoup de ses moyens et innovations techniques pourraient être déployés en moins de six mois…

Conclusion: le comportement des consommateurs importe mais moins que la technique. Par exemple, remplacer son vieil aspirateur par un nouveau de classe A permet d’économiser 70% d’électricité. Le plus puissant levier est de nature technologique et industriel. La démagogie sur «le comment cuire un œuf» est un trompe-l’œil qui satisfait la morale mais qui n’a jamais fonctionné. Alors que remplacer une vieille lampe à incandescence par une LED permet de réduire instantanément la consommation de 80%! Mais, voilà, on ne l’a pas fait par ignorance et surtout parce que la facture de l’électricité est souvent négligeable et a eu tendance à baisser ces dernières années.

Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

