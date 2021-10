Éditorial - La lutte antibagnole a un train de retard

Il était une fois un joli pays qui pensait qu’il suffisait de décréter de grands principes pour qu’une bonne fée les mette en œuvre d’un coup de baguette magique face au peuple ébahi. Le modèle est simple, il consiste à annoncer une date – le plus souvent 2030 ou 2050 – et de proclamer qu’on vivra ce jour-là sans nucléaire, sans gaz, orphelins du carbone mais tous vêtus de cuissettes sur nos bicyclettes.

L’intention est louable, c’est évident, mais il reste comme un petit détail pour passer de la théorie à la pratique, surtout lorsque les éléments naturels soufflent dans le sens contraire, à l’inverse des arguments dans le sens du vent.

Il en va de toutes les énergies fossiles, de l’éolien aussi, et bien entendu du trafic, qui étouffe de plus en plus de cités comme Paris, Barcelone, Oslo et… Morges. Après des années de palabres, la Municipalité essaie tant bien que mal de résoudre une situation dont elle n’est pas responsable mais qui est par définition explosive tant elle touche – dans ce domaine précis – au pré carré.

Sa stratégie pour la mobilité, pleine de flèches, de traits de couleur, de mots comme multimodal, entrecroisements ou voie verte est toutefois emblématique de nos solutions helvétiques façon puzzle, où chaque Commune y va de sa propre recette, quitte à refiler le problème à sa voisine.

Un «Escape Game» pour voitures

Et il n’est pas nécessaire de convoquer des experts pour se convaincre que la mission relève presque de l’impossible, juste de jeter un œil par la fenêtre en prenant au hasard l’exemple de… Morges.

Voilà des années qu’y circuler est une gageure, qu’on y joue les escargots aux heures de pointe et que les travaux successifs ont transformé la ville en «Escape Game» géant. Et pourtant, au lieu de s’en détourner, guidé par l’instinct de survie ou au minimum le bon sens, le cortège quotidien continue de se former religieusement de l’aurore au crépuscule.

On se demande dès lors quelles mesures supplémentaires pourraient dissuader les automobilistes de maintenir leurs habitudes, eux à qui l’on a laissé croire si longtemps que la route était un royaume privatif. Peut-on vraiment leur en vouloir, alors que les wagons sont bondés, les pistes cyclables rares, que les bus voient peu la nuit dans l’arrière-pays ou qu’un chef-lieu construise un stade de football sans parking avec un métro prévu dix ans plus tard?