Progrès dans la médecine – La lutte contre alzheimer franchit une étape cruciale Eli Lilly confirme la voie ouverte il y a un an par Eisai-Biogen. En Suisse, le laboratoire AC Immune espère changer la donne en 2024, avec un «vaccin». Pierre-Alexandre Sallier

Andrea Pfeifer, directrice générale d’AC Immune (ici, en mai 2022). Les recherches sur les maladies neurodégénératives de ce laboratoire du parc technologique de l’EPFL ont mobilisé 350 millions de francs de capital en vingt ans. VANESSA CARDOSO

Après plus de deux décennies de faux espoirs – l’an passé, c’était au tour du géant suisse Roche d’essuyer un revers cuisant – un second traitement vient de démontrer qu’il était capable de stabiliser l’état de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. Et d’enrayer le déclin cognitif de ces patients lors de tâches du quotidien: conduire, soutenir une conversation ou faire ses comptes.