Nyon et Cully colonisés – La lutte contre le moustique tigre devient très concrète L’insecte invasif est officiellement installé dans le canton. La population est appelée à lui rendre la vie compliquée. Raphaël Ebinger

L’entomologiste Daniel Chérix appelle la population à signaler la présence des moustiques tigres pour pouvoir organiser la lutte contre cet insecte indésirable. 24heures/Odile Meylan

Ce n’était qu’une question de temps. L’arrivée du moustique tigre dans le canton était inéluctable. Déjà installé à Monthey en Valais, sur la rive française du Léman et à Genève, il l’est désormais officiellement à Nyon et à Cully, où des lieux de ponte réguliers ont été mis en évidence par les mesures de surveillance. Cette confirmation lance une nouvelle étape dans la lutte pour freiner l’expansion de cet insecte urbain et vorace. Le Canton rappelle avec force les gestes simples (lire ci-dessous) que la population doit effectuer pour empêcher une invasion cet été.

À vous de jouer! Afficher plus Les points d’eau de moins de 200 litres, comme ici sur la bâche d’un bateau du port de Nyon, sont des sites de ponte appréciés par le moustique tigre. Pour rendre la vie difficile à l’insecte, il faut les éliminer. 24heures/Odile Meylan Daniel Chérix est formel: «Les gestes pour lutter contre le moustique tigre sont simples. Commencez par vider vos arrosoirs!» Le professeur honoraire au Département d’écologie et d’évolution à l’UNIL invite la population à participer à l’effort commun. La priorité doit être d’éliminer les petits points d’eau où ces insectes pondent leurs œufs, comme les coupelles sous les pots de fleurs, les vieux pneus, les trous dans les murs, les récipients abandonnés ou les flaques sur les bâches distendues des bateaux. En cas d’observation d’un spécimen, il faut le prendre en photo et le signaler à www.moustiques-suisse.ch. S’il a pu être capturé, il est utile de le protéger. Les experts risquent d’en avoir besoin pour une identification formelle. Les piqûres peuvent être douloureuses. «Après trois ans, le corps s’accoutume et les réactions sont plus faibles», avance Daniel Chérix. Si vous comptez sur un bon répulsif pour éviter que le moustique ne goûte à votre sang, vous risquez de déchanter. Ceux qui existent ne sont pas efficaces.

L’avantage, c’est que la prévention fonctionne bien. L’exemple nyonnais est parlant. En 2021, les gardes-bains de la piscine municipale de Colovray étaient couverts de piqûres en fin de saison. La présence du moustique tigre ne passe jamais inaperçue. Lors d’une expérience au Tessin, un bras exposé à l’insecte a subi une cinquantaine d’attaques en dix minutes. Mais il est possible de diminuer la population de nuisibles. Durant l’été 2022, plus aucun baigneur ne s’est plaint. Pour y arriver, du personnel communal a éliminé ou traité les sites de ponte avec une bactérie larvicide.

La lutte contre le moustique tigre est aujourd’hui une priorité. «Cet insecte est une des espèces les plus redoutées chez nous», insiste la Dresse Alexandra N’goran, médecin spécialiste en épidémiologie des maladies transmissibles à la Direction générale de la santé. Freiner sa prolifération permet de limiter les risques sanitaires. En effet, l’insecte peut transmettre certaines maladies tropicales comme le virus zika, la dengue et le chikungunya.

«Le moustique tigre est une des espèces les plus redoutées chez nous.» Dresse Alexandra N’goran, médecin spécialiste en épidémiologie des maladies transmissibles

Ces pathologies sont rares chez nous et les personnes infectées l’ont été à l’étranger. Il y a eu un cas de chikungunya et sept de dengue déclarés en Suisse en 2022. Mais une augmentation du nombre de moustiques tigres pourrait provoquer à terme le développement de ces maladies sur notre sol. En France, où la lutte contre son expansion est moins bien organisée, 65 cas ont été recensés. Et les malades ne rentraient pas tous d’un voyage sous les tropiques.

Des pièges sont posés à Nyon où les moustiques tigres viennent pondre. Une bactérie permet de tuer les larves avant qu’elles ne deviennent adultes. 24heures/Odile Meylan

Une éradication du moustique reste pour l’instant utopique, tellement il est opportuniste. L’objectif en Suisse est donc de réduire le plus possible sa population avec des mesures ciblées et rapides, qui ont été éprouvées au Tessin, où il est arrivé en 2003. Pour cela, le grand public est invité à signaler la présence de l’insecte sur le site www.moustiques-suisse.ch. Pour surveiller son arrivée, 62 pièges-pondoirs sont répartis dans sept communes vaudoises (Nyon, Cully, Yverdon, Aigle, Bex, Lausanne et Préverenges). Un suivi est aussi assuré le long des autoroutes. Volant mal, le moustique tigre se déplace en effet à bord des voitures ou des camions.

Petit et vorace Afficher plus TDG Contrairement à ce que son nom laisse entendre, le moustique tigre n’a rien d’impressionnant, hormis le fait d’avoir colonisé le monde en quelques décennies. Avec moins de 5 mm, il est plus petit et silencieux que ses cousins. Aedes albopictus doit son nom aux rayures blanches et noires sur ses pattes, ainsi qu’à la ligne blanche sur son thorax. Originaire d’Asie du Sud-Est, cet insecte qualifié d’agressif n’hésite pas à piquer plusieurs fois en plein jour, causant une gêne particulière. Urbain, il peut se concentrer en nuées de plusieurs individus. À partir d’une seule fécondation, la femelle pond à plusieurs reprises, à chaque fois après un repas de sang. Elle dépose environ 60 œufs au-dessus de la surface de l’eau, qui éclosent quand le niveau monte avec la pluie. Coriaces, ses œufs survivent des mois au sec et au froid. Une larve se transforme en moustique en une semaine. Repérée pour la première fois au Tessin en 2003, l’espèce invasive a colonisé Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Zurich, Genève et le Valais.

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale, mais aussi pour le monde de la bière. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.