Depuis le début de l’année, et pour tenter sans doute de contrôler la dégringolade électorale, le Parti socialiste multiplie les initiatives fiscales à caractère populiste: rabais d’impôt, taux d’impôt unique dans le canton de Vaud, imposition de 50% des successions de plus de 50 millions, etc.

Dans sa «chasse aux riches», il oublie de rappeler le barème très progressif de l’impôt sur le revenu et la fortune. Dans les années 80, il était usuel de citer la règle de Pareto qui impliquait que le 80% de l’impôt sur les personnes physiques était payé par 20% de la population. Ces proportions se sont désormais aggravées: seul 10% de la population contribue à quelque 90% de ses recettes fiscales. D’où un risque de déséquilibre social majeur.

«L’aide aux plus démunis doit continuer à se faire par le filet social, très important dans le canton de Vaud, ciblée et sans mesure arrosoir.»

Certes critiqué, notamment pour ses effets retard et des effets palier, voire sa forte progressivité, le barème actuel résiste cependant depuis plus de 40 ans. Il a maintenu, malgré les crises et les évolutions, une forme de paix sociale fiscale. Le rabais d’impôt, qui consiste à diminuer de façon forfaitaire la charge fiscale sans tenir compte de la capacité contributive, relève de la négation même de ce barème et rompt son équilibre sociétal. Le rabais d’impôts s’apparente dès lors à une distribution générale d’argent public; il n’y a en effet pas d’impôt négatif! L’aide aux plus démunis doit continuer à se faire par le filet social, très important dans le canton de Vaud, ciblée et sans mesure arrosoir.

La baisse du coefficient d’impôts, qui se calque sur le barème, a le mérite de reprendre la même systématique, soit des réductions d’impôts proportionnelles aux impôts payés par le contribuable, ce qui paraît d’ailleurs logique. Quant à la surimposition des successions, elle nous fait revivre la lutte des classes des siècles passés, avec son aspect confiscatoire qui veut sauver le bon peuple de l’oppression du capital.

Il est en outre avéré que les impôts sur les grandes fortunes sont contreproductifs, le plus sûr moyen de faire fuir les riches. Dénoncer des fortunes, même indécentes, ne résout rien, si ce n’est qu’à professer «l’évangile de la jalousie», comme aurait dit Churchill.

Le maintien d’importants contribuables

La récente crise du Covid n’a malheureusement rien appris à ces pourfendeurs du capital: le génie vaudois, qui a su lui faire face, tire sa force de la diversité de son tissu économique et sa stabilité politique et sociale. Le maintien d’importants contribuables (multinationales, forfaitaires, etc.) est tout aussi vital pour les équilibres budgétaires du canton. On oublie souvent leurs contributions élevées à l’AVS et leurs prestations spontanées à diverses activités sportives ou culturelles.

Un pays ne gagne rien à saigner ses classes industrieuses et financières. Feindre de l’ignorer, c’est refuser de voir dans la fin du XXe siècle une économie capitaliste faite de croissance et de liberté par rapport à l’obscurantisme des pays communistes ou fascistes du début du XXe. On se souviendra de cette phrase de Paul Valéry: «Le monde ne vaut que par les ultras, mais ne dure que par les modérés».

Marc-Olivier Buffat Afficher plus Président du PLR Vaud

