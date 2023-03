100e anniversaire – La Lyre d’Échallens va fêter pendant huit mois L’harmonie municipale du chef-lieu de district va multiplier les événements pour célébrer son siècle d’existence avec, notamment, une balade gourmande et un petit tattoo. Sylvain Muller

L’harmonie municipale La Lyre d’Échallens est de toutes les festivités dans le chef-lieu de district. 24 HEURES – SYLVAIN MULLER (archives)

«On aurait pu organiser une grande fête, mais on a préféré en faire plusieurs petites. Ce sera plus sympa et ça nous permettra de toucher des publics différents.» Comme l’explique son directeur Marc Forlani, l’harmonie municipale La Lyre d’Échallens se prépare donc à fêter son 100e anniversaire… durant les huit prochains mois!

Le concert annuel de ce samedi 25 mars au collège des Trois-Sapins ne sera donc qu’une mise en bouche. Le vrai menu de fête démarrera le dimanche 14 mai, jour de la Fête des mères, avec comme entrée une balade gourmande et musicale (évidemment!) dans les bois d’Échallens.

Petit tattoo

Le plat de résistance sera la Journée officielle avec discours et présence de formations amies, prévue le samedi 9 septembre prochain au château d’Échallens. Un second service sera proposé le lendemain sous la forme d’un petit tattoo, soit une rencontre musicale en plein air dont le lieu reste toutefois encore à définir. «Mais on ne cherche pas à concurrencer Bâle ou Édimbourg», précise avec humour Thomas Waeber, à la fois président de cette société comptant quatre entités (l’harmonie municipale La Lyre, l’ensemble des jeunes Croqu’Notes, l’ensemble de tambours et percussions X-Drum et l’école de musique de La Lyre) et président du comité d’organisation des festivités.

Enfin, le dessert sera lui aussi servi en deux services avec les représentations, les 23 et 30 novembre, d’un spectacle musico-théâtral écrit pour l’occasion par le directeur Marco Forlani et joué, dans tous les sens du terme, par les jeunes musiciens et musiciennes de l’ensemble des jeunes Croqu’Notes.

Uniformes à changer

À noter encore que le comité de La Lyre souhaite faire coïncider ces festivités avec le renouvellement de ses uniformes, plus qu’amortis après vingt-quatre ans de bons et loyaux service. Le président Thomas Waeber est donc, en plus de tout le reste, à la recherche de 85’000 francs.

