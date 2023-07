Faut-il donner à l’intelligence artificielle le bon Dieu sans confession? J’ai posé la question à ChatGPT, et voici un extrait de sa réponse: «Cela pourrait signifier accorder une confiance aveugle à l’IA sans aucune réglementation ou contrôle, ce qui pourrait être risqué étant donné les potentielles conséquences négatives de son utilisation. Il est important de reconnaître que l’IA est créée par des êtres humains, et donc, elle peut refléter les biais et les valeurs de ses concepteurs.»

ChatGPT ne manque pas de bon sens, y compris lorsqu’il s’agit de rappeler qu’il n’a pas de bon sens. Comme des exégètes, les experts du monde digital glosent sur les «hallucinations» de ChatGPT, qui livre parfois des réponses absurdes faute d’avoir su digérer le big data dont il s’abreuve. Des hallucinations de l’IA pourraient-elles bientôt passer pour des révélations de la parole divine? C’est la deuxième question – en plus de la première – que pose la création d’un avatar catholique de ChatGPT ici en Suisse romande.

L’initiative n’est pas anodine, puisqu’elle émane d’un collectif qui affiche son désir de remettre l’église au milieu du village sur des thèmes qui polarisent: il s’est créé en réaction à une messe LGBT+. Ainsi, CatéGPT – c’est le nom de cet outil en ligne – puise ses réponses non pas dans le vaste internet, mais dans les textes catholiques, garantissant des réponses «fidèles au catéchisme».

Faut-il y accorder foi? Rien n’est moins sûr, car les voies de l’IA sont impénétrables et c’est bien ce qu’on lui reproche. La multiplication des IA religieuses peut avoir un bienfait, celui de rappeler qu’une même question peut avoir plusieurs réponses, qu’elles viennent de ChatGPT, CatéGPT, Magisterium AI, RoboRabbi ou Buddha-bot. Le tout sera de ne pas se vouer à un seul saint, même 4.0.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.