Crime organisé – La mafia importe d’énormes quantités d’armes de Suisse Les autorités suisses et italiennes ont mené ensemble un vaste coup de filet dans la ‘Ndrangheta. Certains membres étaient implantés en Suisse depuis des décennies. Lucie Monnat

L’action coordonnée de la Suisse et de l’Italie a mené à l’arrestation de 75 personnes et la saisie de biens d’une valeur de 196 millions d’euros. DR

Sur les sites spécialisés, les critiques de ce restaurant de Muri (AG), situé non loin de la célèbre abbaye, sont positives. «Super emplacement, personnel amical, bonne ambiance et repas savoureux.» Derrière les fourneaux, un patron et cuisinier calabrais certes talentueux, mais également impliqué jusqu’au cou dans les affaires de la mafia de sa région d’origine, la ‘Ndrangheta. Il fait partie du vaste coup de filet opéré aux premières lueurs du mardi 21 juillet par les autorités suisses et italiennes.