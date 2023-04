S’il y a une tradition qui ne prend pas une ride, c’est bien celle du Parcours Vita. Depuis la première piste ouverte en 1968, son succès populaire est insolent. Les exercices ont évolué avec le temps, mais la philosophie reste la même: offrir à toute la famille un lieu sécurisé pour une pratique saine du sport en plein air. Et en plus c’est gratuit.

Le club de gym de Wollishofen, qui est à l’origine de cette mode, a donc eu une idée de génie. Même le «New York Times» a consacré un grand article à ce «Swiss fitness movement» en 2020, en pleine pandémie.

Reste que les temps changent et les petites mains qui se démènent dans l’ombre pour entretenir les parcours abandonnent de plus en plus. À Trélex, l’association qui est responsable des installations s’est posé la question d’arrêter sa mission. Elle la poursuivra, a-t-elle fini par décider, mais pour combien de temps encore? L’altruisme et l’idée du bien commun l’ont emporté cette fois-ci sur le réalisme. Car être responsable d’un site coûte de l’argent et de l’énergie, sans rien rapporter de plus que le sentiment d’avoir œuvré pour la communauté. C’est aussi cela le miracle du Parcours Vita qu’il faut relever aujourd’hui.

Les pistes aménagées ne disparaîtront pas. Les communes les reprendront quand les forces vives se tariront au sein des sociétés sportives. Le mouvement est déjà bien entamé. On peut le regretter, mais cela semble une issue inévitable. Car la balance entre les bénéfices moraux et les inconvénients commence à pencher sérieusement du côté des seconds. Le désintérêt des membres de ces associations à effectuer l’entretien est une chose. Les déprédations et les vols sur les parcours en sont une autre.

Et c’est compter sans les risques financiers en cas d’accident sur le parcours. La Fondation Zurich Parcours Vita invite ses partenaires à conclure une assurance de responsabilité civile, que le sponsor exclusif n’a par ailleurs pas eu l’élégance d’offrir à ceux qui font briller son logo. Ces petits tracas rendent moins savoureux le geste gratuit de ces sociétés locales, et on les comprend. Alors pendant qu’il est encore temps, dressons des couronnes à ces petites mains discrètes.

