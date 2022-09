Hommage technique au «Maître» – La magie du point de contact Au-delà des titres et de ses exploits, Roger Federer aura fait l’objet d’un culte esthétique jamais pris en défaut. Voyage aux origines de la fascination que suscite sa technique du tennis. Mathieu Aeschmann

La prise de raquette de Roger Federer en coup droit semble lui permettre de ne plus faire qu’un avec son instrument, parfait prolongement de son avant-bras. Comme pour fusionner les intentions et la réalité. OLI SCARFF/AFP

Même si tous les chemins sont bons pour tenter sa chance, raconter le tennis de Roger Federer est une impasse intellectuelle. On peut écouter les grands témoins, défaire le puzzle coup après coup, guetter les permanences et les ruptures au fil d’une minutieuse observation chronologique. Tout se met en mouvement sous nos yeux, tout s’imbrique et émeut. Mais rien ne s’explique.