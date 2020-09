Etats-Unis – Quand la main remplace la carte chez Amazon Le géant du commerce en ligne présente ce mardi son nouveau service Amazon One. Un paiement qui se fait directement avec la paume de la main.

Le géant de l’internet Amazon veut populariser le paiement avec la paume de la main (archives). KEYSTONE/AP/Michel Spingler

La paume à la place de la carte bancaire: Amazon a dévoilé mardi une technologie biométrique sans contact pour permettre aux clients de payer en magasin d’un simple mouvement de la main.

Ce service, intitulé Amazon One, sera dans un premier temps déployé dans deux des supérettes Amazon Go situées à Seattle, le siège de la compagnie.

Le groupe de Jeff Bezos compte ajouter la technologie à ses autres épiceries aux Etats-Unis (à Chicago, San Francisco et New York, en plus des autres points à Seattle) et la vendre à des magasins tiers.

«Dans la plupart des espaces commerciaux, Amazon One pourrait devenir un moyen de paiement alternatif ou une option carte de fidélité avec un appareil à la caisse aux côtés du système de paiement traditionnel», explique dans un article de blog Dilip Kumar, vice-président des ventes au détail et des technologies chez Amazon.

M. Kumar indique aussi qu’Amazon One pourrait être utilisé pour l’entrée du public dans les stades ou l’accès au lieu de travail pour les employés.

Décrite par Amazon comme «rapide, fiable et sûre», la technologie utilise des algorithmes faits sur mesure à partir d’une image de la main afin de créer une «signature unique avec la paume.»

«Nous prenons au sérieux la sécurité des données et le respect de la vie privée et toute donnée sensible est traitée en accord avec nos politiques de longue date», assure Amazon.

Le géant du commerce en ligne insiste notamment sur le fait que les images des paumes ne seront pas stockées sur les appareils Amazon One mais chiffrées et envoyées vers des espaces sécurisés dans le «cloud» (informatique à distance).

ATS/NXP