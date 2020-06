Podcast Volume d’écoute – La Main tendue prête son oreille à tous les tracas Dans ce troisième épisode, nous avons rencontré un anonyme de la Main Tendue, cette ligne téléphonique dédiée qui permet à quiconque de se confier. Catherine Cochard

Volume d’écoute, un podcast de 24 heures et la Tribune de Genève illustration: Manuel Perrin

Existe-t-il un muscle de l'écoute qui se forge à force de prêter l'oreille à ses semblables et à son entourage? «Volume d'écoute» fait partie de la collection de podcasts de «24 heures» et la «Tribune de Genève». Il propose de répondre en creux à cette question. Disponible sur les plateformes dédiées, il consiste en une série de rencontres avec des personnes qui ont choisi un métier dans lequel l'ouïe est sollicitée. Des professionnels de l'écoute au sens large nous parlent de leur quotidien et expliquent comment leur métier façonne leur manière d'entendre la société.

Dans ce troisième épisode, nous avons rencontré un anonyme de la Main Tendue, cette ligne téléphonique qui permet à quiconque de se confier.

En Suisse, plus de 600 bénévoles entre 25 et 75 ans répondent au 143, le numéro de téléphone de la Main Tendue. Ces oreilles attentives et formées écoutent 24 heures sur 24 les récits des appelants. Quels qu’ils soient, inconditionnellement.

Listen to "Un anonyme de la Main Tendue" on Spreaker.

Diffusés à raison d'une émission mensuelle, les prochains épisodes iront à la rencontre d'autres écouteurs. Et notamment d'une cardiologue qui se concentre sur les battements du cœur ou d'un audioprothésiste qui se charge de recréer la bande-son des malentendants.

Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes dédiées et notamment sur Spotify.