Les outils de jardinage sont les pièces maîtresses de tout jardinier, offrant la possibilité de travailler efficacement avec la terre et les plantes GETTY IMAGES

Le jardinage est une activité très adaptée pour garder une bonne forme physique et qui nécessite le bon équipement pour réussir.

Les outils de jardinage sont les pièces maîtresses de tout jardinier, offrant la possibilité de travailler efficacement avec la terre et les plantes. Chaque outil a ses propres avantages et inconvénients, et le choix dépendra des besoins spécifiques de votre jardin. Que votre jardin soit petit ou grand, le bon choix d’outils fera toute la différence dans votre expérience de jardinage.

Nous nous intéressons ici à deux outils indispensables pour la bonne pratique du jardinage, en mettant l’accent sur leur description et leur utilisation.

La bêche

Les avantages de la bêche résident dans sa polyvalence, car elle peut être utilisée pour diverses tâches DR

C’est un outil très important dans le jardinage. Elle se compose d’un manche en bois et d’une lame en métal légèrement concave, souvent munie d’une sorte de petit appui sur le haut de la lame pour faciliter son utilisation avec le pied.

Les avantages de la bêche résident dans sa polyvalence, car elle peut être utilisée pour diverses tâches; de la préparation du jardin potager à la plantation d’arbustes en passant par des travaux de construction pour creuser des tranchées pour les fondations, des canalisations ou d’autres petites infrastructures ou encore couper de grosses racines lors de la préparation d’une plate-bande.

La bêche est un outil polyvalent qui peut être utilisé pour préparer le sol en retournant et en ameublissant la terre. Pour l’utiliser efficacement, enfoncez la lame verticalement dans le sol en utilisant votre poids corporel, puis tournez la bêche pour soulever la terre. La bêche est également idéale pour creuser des trous de plantation, en créant des fosses de plantation spacieuses pour les racines.

Attention toutefois à ne pas vous fatiguer excessivement, car la bêche peut être lourde à manier sur de longues périodes et là… attention aux douleurs du bas du dos.

Le sécateur

C’est l’outil roi. Il est utilisé pour couper ou tailler les branches et les tiges des plantes. ANTHONY LECLERC

C’est l’outil roi. Il est utilisé pour couper ou tailler les branches et les tiges des plantes. Il en existe deux types principaux: le sécateur à enclume et le sécateur à crémaillère.

Les avantages du sécateur par rapport à un couteau ou une hachette résident dans sa précision de coupe et sa capacité à être très maniable pour entretenir et maintenir en forme les plantes.

Il peut être utilisé pour tailler des arbustes, des rosiers et même des arbres fruitiers. Utilisez-le pour tailler les branches mortes, les tiges endommagées ou pour façonner sa ramure pour lui assurer une bonne croissance.

Lors de la coupe, assurez-vous que les lames du sécateur soient propres et bien aiguisées pour éviter d’écraser les tissus végétaux.

Pour bien fonctionner, le sécateur nécessite un entretien et un aiguisage régulier pour garantir des coupes nettes et efficaces.



Votre chroniqueur: Anthony Leclerc, architecte paysagiste. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.