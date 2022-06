Produits du terroir – La Maison de la Noix se visite aussi par les papilles Le Moulin de Sévery inaugure ses nouvelles installations samedi et dimanche 25-26 juin. Cécile Collet

Le Bistro du Moulin ne désemplit pas depuis son ouverture début mai. Florian Cella/VQH

Ne dites surtout pas à Jean-Luc Bovey qu’il inaugure, les 25 et 26 juin, le «musée» de la noix. «C’est une maison! s’exclame le directeur. C’est avant tout une activité commerciale. On produit ici, six jours sur sept.»